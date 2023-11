Perché le vendite di allineatori online preoccupano i dentisti?

Su Internet troviamo sempre più offerte di acquisto Stecche ortodontiche a prezzi imbattibili. Questi vassoi sagomati trasparenti possono essere indossati sopra i denti quasi tutto il giorno ed eserciteranno una pressione per riallineare gradualmente i denti.

Possono essere prescritti dall’ortodontista o dal dentista e sono rimborsati ai minori di 16 anni. Tuttavia, per gli adulti, tale importo non viene più rimborsato. Le compagnie di mutua assicurazione possono coprire una parte delle cure, ma il resto è ancora molto costoso: Tra i 1000 e i 5000 euro a seconda dei professionisti e della durata del trattamento.

Nell’era dei social la ricerca del sorriso perfetto è diventata comune, soprattutto tra i giovani. Per misurare questo fenomeno, la Federazione francese di ortodonzia ha condotto un sondaggio che lo ha rivelato Il 42% degli intervistati ha dichiarato di essere interessato a queste grondaie e il 64% delle persone di età compresa tra 25 e 34 anni lo era.

Con questo successo, le aziende intuiscono l’opportunità giusta e alcune inondano i social network con la pubblicità di questi allineatori che presumibilmente sono molto più economici, perché si acquistano online, senza passare da un ortodontista.

Cheryl, 28 anni, è stata tentata e ha ordinato le grondaie da una di queste società. “Ho visto un annuncio online e ho pensato che fosse ancora molto più economico, quindi ho detto che ci avrei provato”, dice.

“Avevo uno spazio tra due denti, si è ristretto un po’, ma ce l’avevo ancora. Finirò il trattamento tra un mese e non sarà mai perfetto, quindi sono deluso. Non c’è stato alcun seguito, francamente, è un disastro“, governa.

Per procurarsi questa stecca, Cheryl deve ancora andare dal dentista, pagato a sue spese, oltre a un controllo dentale, Commissioni non specificate al momento della firma del contratto Lei conferma: «Dicono che c’è tutto, ma non è vero, sono bugie».

Per questo trattamento, Cheryl ha pagato 4.500 euro: “Mi sento come se fossi stata truffata”, dice. Cheryl avrebbe pagato quasi lo stesso prezzo per l’ortodontista, tranne per il fatto che il suo trattamento sarebbe stato efficace. La giovane donna è stata fortunata, perché anche se ha speso i suoi soldi per niente, almeno non ha avuto problemi di salute.

Una procedura medica non è priva di conseguenze

L’ortodonzia è una procedura medica e viene eseguita a casa senza consultare un medico. Può avere conseguenze più gravi. “Poiché questo dispositivo sembra relativamente innocuo, le persone non capiscono l’entità del danno che può causare”, spiega il dottor David Cutchat, un ortodontista qualificato.

“Se spostiamo i denti e correggiamo male il disallineamento, il paziente potrebbe infettarsi in seguito Problemi articolari, mal di schiena, problemi cervicali. Problemi gengivali, problemi gengivali con denti mobili, che in alcuni casi possono portare alla perdita dei denti “, conferma.

Pertanto, la Federazione francese di ortodonzia afferma che l’ortodonzia non può essere eseguita senza controllo medico. Chiede alle autorità Modifica delle normativetanto che questi dispositivi non sono più disponibili per la vendita online.

