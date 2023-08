Perché la batteria di Vision Pro è una preoccupazione

La batteria del Vision Pro rimane un mistero. Quali sono i reali vantaggi e svantaggi della batteria esterna del nuovo visore per realtà mista?

Vision Pro è l’ultimo visore per realtà virtuale di Apple. Viene fornito con molte funzionalità avanzate, come display HD, tracciamento oculare e audio spaziale. Tuttavia, la batteria del Vision Pro è criticata per la sua breve durata.

La batteria del Vision Pro ha una capacità di 6500 mAh e consente di utilizzare l’auricolare per 2 ore. Questo non è sufficiente per molte persone che vogliono usarlo per lavoro, giochi o intrattenimento.

“Batteria magica” preoccupazione

L’azienda di Cupertino non avrebbe potuto scegliere un nome peggiore per un accessorio. In effetti, per molti osservatori, non c’è davvero nulla di “magico”. Il prezzo della Magic Battery non è da sottovalutare. Il suo prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 199 euro, che è un prezzo importante per l’accessorio.

Inoltre, la batteria è esterna al casco, il che può essere fastidioso. Devono essere riposti in una tasca o in una borsa, che può essere ingombrante e può rendere più difficile l’utilizzo dell’auricolare.

A causa di questi fattori, la batteria del Vision Pro è motivo di delusione per molti utenti. La breve durata della batteria e il prezzo elevato della “Batteria magica” probabilmente scoraggeranno alcune persone dall’acquistare l’altoparlante.

decisione difficile

Apple ha preso la decisione di avere una batteria esterna nel casco per risolvere il problema del peso del dispositivo. Apple ha scoperto che l’integrazione della batteria nell’auricolare lo rendeva troppo pesante. Tuttavia, questa decisione ha avuto un impatto negativo sulla durata della batteria e sul prezzo del dispositivo.

Apple potrebbe migliorare la durata della batteria di Vision Pro nelle versioni future del dispositivo. Tuttavia, è improbabile che la batteria “Magic Battery” scenda di prezzo.

