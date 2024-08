Perché il colosso americano del caffè Starbucks è in crisi?

Mentre Starbucks si prepara ad accogliere il suo nuovo CEO, Brian Nicol, a settembre, un’analisi degli ultimi mesi rivela le enormi sfide che attendono questo gigante del caffè.

Numeri bassi

Quando Laxman Narasimhan prese le redini di Starbucks, aveva una forte ambizione per l’azienda, con grandi aspettative. Ma il suo mandato alla fine fu segnato da risultati deludenti. I numeri parlano chiaro: nell’ultimo trimestre di luglio 2024, il volume delle vendite globali del marchio è diminuito del 3%, un calo ancora più significativo se si considera che Starbucks ha registrato una crescita del 10% nello stesso periodo del 2023. Negli Stati Uniti, che è un mercato chiave per l’azienda che comprende… 16.730 negozi e le vendite sono diminuite del 2%, dopo essere aumentate del 7% l’anno precedente.

In Cina, un tempo fonte di rapida crescita per Starbucks, i risultati sono stati altrettanto allarmanti per 7.306 negozi. Quello che un tempo era un mercato fiorente, con una crescita del 46% l’anno scorso, ora mostra segni di rallentamento, secondo le informazioni riportate dai media Presse-Citron.

Polemiche e boicottaggio

Il calo della performance finanziaria non è l’unico problema che Starbucks ha dovuto affrontare sotto la guida di Laxman Narasimhan. L’azienda in particolare è stata coinvolta in diverse controversie che ne hanno offuscato la reputazione e provocato una serie di boicottaggi.

I conflitti regolari con i sindacati, soprattutto sulle condizioni di lavoro dei dipendenti LGBTQIA+, sono stati particolarmente devastanti. accusato “Trattamento ipocrita dei dipendenti LGBTQIA+” Rifiutando i dipendenti di decorare i negozi con i colori dell’arcobaleno per sostenere questa comunità, Starbucks ha visto offuscata la sua immagine. Ma sono state rilevate anche le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti. Licenziamenti ingiusti e monitoraggio illegale dei dipendenti sono tra le accuse mosse dai sindacati. La catena di negozi è stata dichiarata colpevole nel marzo 2023 per questi motivi da un giudice amministrativo del National Labor Relations Board degli Stati Uniti.

La situazione è stata aggravata da un altro scontro con i sindacati nell’ottobre 2023, questa volta legato al conflitto israelo-palestinese. Il presunto sostegno dell’azienda a Israele dopo l’attacco del 7 ottobre e gli eventi che seguirono non proveniva dall’organizzazione sindacale ma anche dai clienti. L’appello al boicottaggio è iniziato e si è intensificato alla fine dello scorso ottobre, quando l’azienda ha adottato misure legali contro il sindacato dei suoi dipendenti, con il pretesto del loro sostegno alla Palestina.

Gli investitori ansiosi si sono precipitati a vendere. In soli 20 giorni, Starbucks ha perso quasi 12 miliardi di dollari di valore.

Nuovo investitore e nuovo amministratore delegato

Alla vigilia dell’arrivo di Brian Nicol alla guida di Starbucks, le aspettative erano alte. L’imprenditore americano, noto per aver risanato la catena di ristoranti americana Chipotle dopo una serie di crisi, dovrà affrontare una sfida importante: ripristinare la fiducia in un marchio in fermento.

Ancor prima di entrare in carica, il nuovo CEO gode già della fiducia di alcuni azionisti. La società di investimenti Elliot Investment, che alcuni mesi fa ha acquisito una partecipazione significativa nella società, chiede cambiamenti di strategia. Secondo i media americani, Starbucks avrebbe esortato a migliorare la propria performance finanziaria proponendo riforme di governance.

Tuttavia, Starbucks annacqua queste informazioni. La presidente del consiglio d’amministrazione Melody Hobson ha spiegato che il fondo d’investimento non è stato consultato nella decisione di cambiare l’amministratore delegato. Nonostante tutto, l’annuncio della partenza di Laxman Narasimhan e l’imminente arrivo di Brian Nicol alla guida di Starbucks hanno avuto un impatto immediato sui mercati. Le azioni di Starbucks sono aumentate di oltre il 20% dopo l’annuncio, mentre le azioni di Chipotle sono scese di oltre il 7%, riflettendo le elevate aspettative riposte sul futuro CEO.