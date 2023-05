L’ex italiano ha lanciato Guardiola contro Mahrez

Algeria Calcio – Riyad Mahrez è stato protagonista della grande vittoria del Manchester City contro l’Everton in Premier League domenica pomeriggio. Tuttavia, gli Sky Blues hanno un’altra partita molto importante da giocare questa settimana e cioè la semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. Un ex nazionale italiano dice la sua in merito.

Mahrez è stato escluso dalla rosa dei Citizens per l’andata al Bernabeu. L’ex azzurro Paolo Di Canio, fermo per quasi tre partite di Champions League, non ha capito le scelte tecniche del tecnico Guardiola. Anche lui è sorpreso. “Non capisco perché Mahrez non abbia giocato. Sarebbe stata una scelta più saggia inserirlo nella ripresa. Bernardo è stato pessimo in quella partita e Mahrez deve sostituirlo.ha detto l’ex giocatore della Lazio.

“Non sono sorpreso di vedere commenti negativi sulla filosofia di Guardiola. Ancelotti ha capito che questi giocatori erano stanchi e li ha sostituiti. Pep non ha apportato modifiche”.Lui continuò.

