“People Who Hate Her” Girando la seconda stagione di The Last of Us in condizioni di estrema tensione, l’attrice Abby ha approfittato di ulteriori misure di sicurezza…

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us sono a buon punto e Isabella Merced, che interpreta Dina, ha rivelato alcune informazioni sulla sua esperienza e su quella dei suoi co-protagonisti, inclusa Kaitlyn Dever. Secondo l’attrice, il traduttore di Abby ha beneficiato della sicurezza extra per questo motivo…

Guarda The Last of Us Parte II rimasterizzato su Amazon introduzione: attenzione! In questo articolo si parla Gli ultimi di noi et al L’ultimo di noi, seconda parte Le persone che seguono la serie senza giocare possono essere viziate. La seconda stagione di The Last of Us promette di essere ricca di azione Poco più di un anno e mezzo fa è uscito l’episodio pilota della serie TV Gli ultimi di noi È stato trasmesso per la prima volta su HBO, HBO Max,et al Amazon PrimeVideoQuasi plurale 10 milioni di visualizzazioni Nei due giorni successivi al suo lancio, più di… 40 milioni di visualizzazioni Nei due mesi successivi. Il successo della serie Gli ultimi di noi Questa ricreazione abbastanza fedele del primo gioco della licenza non ha fatto che crescere nel corso delle settimane Cane cattivo È stato rapidamente rinnovato per una seconda stagione. Il nono episodio della serie termina allo stesso modo del gioco a cui è ispirato, quindi era abbastanza chiaro che la stagione successiva (e quella successiva) avrebbero preso in considerazione gli eventi del secondo gioco, L’ultimo di noi, seconda parte. Ciò è confermato quando gli attori amano Isabella Mercede (Alieno: Romolo), Il giovane Mazino (carne), et al Arriva Gabrielle (sconosciuto) sono stati scelti per interpretare i personaggi spregevole, Jesse,et al Nora Possiamo incontrarci in questa seconda opera, ma anche Kaitlyn Dever (incredibile), che aggiungerà le sue funzionalità a mio padreÈ il personaggio che è stato oggetto di grandi polemiche quando il gioco è stato rilasciato nel 2020. Purtroppo, la controversia potrebbe ripresentarsi in questa seconda stagione della serie HBO… READ Il rapper MHD condannato a 12 anni in appello per omicidio Fino a che punto si spingerà tutto questo odio verso Abby? Ciò è avvenuto durante un’intervista con Josh Horowitz Durante il suo podcast Felice triste confuso Quel traduttore spregevole Nella seconda stagione di Gli ultimi di noi Ha parlato dei suoi progetti recenti, comprese le riprese della serie (dalle 26:00 alle 31:06 nel video qui sotto). Durante questi pochi minuti, Isabella Mercede Ha condiviso la sua esperienza, ma anche un’esperienza Kaitlyn DeverChe hanno beneficiato di un team di sicurezza aggiuntivo durante le riprese A causa dell’odio intenso che alcuni “fan” nutrono nei confronti del personaggio di Abby. Ci sono persone che odiano davvero Abby, non è una persona reale. Solo un promemoria: questa non è una persona reale. Quindi Caitlyn ha dovuto approfittare di una maggiore sicurezza durante le riprese. I commenti odiosi nei confronti di questo personaggio sono iniziati nel 2020 quando i giocatori hanno messo le mani su di lei L’ultimo di noi, seconda parte. Il motivo principale di questo disprezzo (avviso spoiler) è che Joel viene ucciso da Abby nelle prime ore di gioco. Questa ostilità era esacerbata dal fisico del personaggio, una donna estremamente imponente e muscolosa, che assumeva proporzioni incredibili quando la sua doppiatrice, Laura Bailey (Ruolo critico), ha ricevuto minacce di morte per aver interpretato il personaggio. Migliora la sicurezza Kaitlyn Dever Tutt’altro che una cattiva idea. Scopri di più sul mondo di The Last of Us Cultura delle notizie La star di The Last of Us interpreta Super Mario in questa esilarante parodia della HBO! READ Ecco il vincitore di The Voice Kids Belgium: "L'UFO di questa stagione 2!" Cultura delle notizie The Last of Us, una serie arrivata troppo tardi? Cultura delle notizie The Last of Us HBO: hai davvero guardato l’episodio 3? 5 dettagli che fanno la differenza!

