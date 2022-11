Risultati di WWE SmackDown per l’11 novembre 2022

WWE SmackDown Indianapolis, Indiana

I commentatori sono Michael Cole e Wade Barrett.

– Stasera è WWE SmackDown, lo show blu inizia con un video del match tra Roman Reigns e Logan Paul al Crown Jewel, seguito da un’introduzione a SmackDown e poi Pyros! I commentatori ci danno il benvenuto e poi arrivano gli Usos per difendere il titolo di tag team. Poi entra il nuovo giorno e inizia la partita.

Campionato indiscusso a squadre – Tag Team Match

Gli Usos (Jimmy & Jey Uso) (c) contro The New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods)

Alla fine della partita, gli Usos mettono Kofi Kingston all’angolo ma il membro del New Day lotta e li spinge di nuovo sul ring. Kingston scatta ma Usos lo afferra in 3D per la vittoria.

Vincitori: The Usos – Champions Still



Gli Usos ora hanno il regno più lungo nella storia della WWE.

– Dietro le quinte, Usos si unisce al regno di Roman e sono felici. Reigns è orgoglioso di Usos e dice ora che hanno fatto che deve affrontare alcune cose. Vuole Jimmy e J al suo fianco sul ring stasera!

– È ora di iniziare la Coppa del Mondo! I partecipanti sono: Mustafa Ali, Shinsuke Nakamura, Ricochet, Braun Strowman, Jinder Mahal, Sami Zayn, Butch e Santos Escobar. Il primo gioco inizia ora.

Primo turno di Coppa del Mondo – Partita di singolare

Shinsuke Nakamura – Giappone vs Santos Escobar (con Zelina Vega, Joaquin Wilde e Cruz del Toro) – Messico



Alla fine della partita, Santos Escobar ha fatto un pilota Super Phantom su Shinsuke Nakamura dall’alto della terza corda e poi ha continuato con una vittoria bloccata.

Vincitori: Santos Escobar – Messico



È stato rilasciato un video della Giornata dei veterani degli Stati Uniti.

Dietro le quinte, Megan Morant con il Cavaliere di Los Angeles. Si lamenta di non aver partecipato ai Mondiali. Mentre parla, i video riguardanti Bray Wyatt appaiono in TV dietro di lui. Alla fine White gli si avvicina e dice di capire la rabbia e la rabbia di LA Knight. La gente gli diceva che la sua rabbia lo avrebbe reso un mostro. Per molto tempo ha affermato di non essere orgoglioso di ciò che aveva fatto, ma non sapeva più quanto fosse vero. Sa cosa serve per guadagnarsi il rispetto, fino a che punto vorrebbe arrivare il Cavaliere di Los Angeles? Quest’ultimo risponde che non sono affari suoi e gli dice di andare a giocare con le bambole. Bray Wyatt lo prende a pugni e se ne va.

Sfida da sei pacchi

Affronterà la vincitrice Ronda Rousey per lo SmackDown Women’s Championship

Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Schutzi, Sonya Deville, Lacey Evans, Shea Lee

Alla fine della partita, Schutzi non si è mai alzato su Lacey Evans seguito da una spilla per vincere.

Vincitore: Schutzi



– I commentatori confermano che Ronda Rousey difenderà la sua cintura da donna SmackDown contro Shotzi alla Survivor Series 2022.

Dietro le quinte, Schutze è felice della sua vittoria. Emma arriva e chiede se ha visto Madcap Moss, a cui Schutzi risponde di no. Emma se ne va e arriva Shayna Pazler, che le dice di divertirsi a essere sotto i riflettori perché Ronda Rousey la batterà al ritmo della sua vita. Schutzi dice che Ronda Rousey non è mai stata sul ring con una come lei. Baszler le fa capire di dire direttamente a Ronda Rousey chi c’è dietro di lei… Emma si gira e Shayna Baszler le fa il commento di arrendersi.

– Dietro le quinte, Kayla Braxton con Ricochet, che la prossima settimana affronterà Mustafa Ali nel primo round della Coppa del Mondo. Dice che ha la possibilità di sfidare alcuni dei migliori giocatori del mondo, ma soprattutto torna quello che è, nessuno sa quanto sia talentuoso Ali. Appare Imperium e Gunther vuole sapere “cosa gli appartiene”. Ricochet mostra la cintura del titolo transcontinentale. Gunther gli dice che spera di vederlo vincere perché gli piacerebbe colpirlo di nuovo.

– In prima fila, Jinder Mahal è stato vicino al taglio e dice che il più grande campione della WWE è tornato. Vincerà stasera per diventare il Campione Intercontinentale. La musica di Braun Strowman lo taglia.

Primo turno di Coppa del Mondo – Partita di singolare

Braun Strowman – stato unito contro Jinder Mahal – rugiada



Alla fine della partita, Braun Strowman lancia powerbomb Jinder Mahal vinta bloccando.

Jagnant: Braun Strowman



– Legoda Del Fantasma e Hit Row entrano in un match tra Zelina Vega e B-Fab, ma prima del match, Viking Raiders e Sarah Logan vengono ad attaccare entrambe le squadre!

È stato rilasciato un video del match tra Roman Reigns e Logan Paul al Crown Jewel 2022.

La prossima settimana: continuazione della Coppa del Mondo con Mustafa Ali contro Ricochet, così come Butch contro Sami Zayn / Schutzi – Shayna Baszler.

Roman Reigns recita al fianco di The Usos, Solo Sikoa e Paul Heyman. Il capo tribù Chiede a Indianapolis di conoscerlo. Paul Heyman ha preso il microfono, ci ha parlato di grandi rivalità atletiche e poi ha detto che gli Usos e il nuovo giorno non sono una grande rivalità atletica perché il nuovo giorno non può essere paragonato agli usos. Roman Reigns parla di nuovo e dice che non è facile essere suo cugino. Tutti lo conoscono. Non avrebbe mai pensato di poterlo fare… Roman Reigns vuole rivolgersi a Usos ma Butch e Ridge Holland arrivano sulla scena e dicono che è notte di combattimenti, Sheamus è tornato!

Sheamus ha problemi con il microfono e a Roman Reigns non interessa. Brawling Brutes entra sul ring e ne consegue una rissa. Anche Drew McIntyre arriva sul ring Per aiutare Brawling Brutes! Lo spettacolo si conclude con una rissa.

Credito immagine: WWE