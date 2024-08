Olimpiadi 2024 – Basket Rachid Meziane, allenatore francese dei Belgian Cats, conosce i Blues a memoria: “Ma mi sento belga in azione”

Per Rachid Meziane, l’allenatore vincente dei Cats che l’estate scorsa li ha condotti al titolo di Campione d’Europa, questa partita avrà necessariamente un sapore speciale visto che è di nazionalità francese ed è stato in passato assistente dei Blue Cats. “È una bella storia, ma in realtà l’ho vissuta nelle semifinali degli Europei. La mia posizione attuale mi impone di sentirmi belga e di portare la squadra al massimo livello possibile, indipendentemente dall’avversario. La Francia gioca in casa. È l’esperienza di questo momento in cui facciamo sport.”

Mercoledì i nostri compagni di squadra hanno rivelato che la Federazione francese lo sta monitorando visti gli ottimi risultati alla guida della nazionale belga. “L’ho visto anch’io. Ma francamente non c’è alcun fondamento. Per me non significa nulla. Sono molto grato per questa opportunità con la Federazione belga con la quale ho un contratto finora. Nel 2028, anche se in questo ambiente rimaniamo dipendenti dai risultati.”

Il tecnico francese spera quindi di firmare una nuova prestazione storica alla guida dei Cats durante questo confronto contro i Blues, di cui ci presenta le chiavi principali.

1. Gestione dello stress da evento

Quando sono entrati in questo torneo olimpico, i Cats hanno mancato completamente il punto contro la Germania. Ciò ha sollevato preoccupazioni sul fatto che alcune pressioni legate alle dimensioni dell’evento, dove il Belgio è arrivato come favorito per la medaglia, si fossero stabilite tra i belgi.

“Il nostro stato mentale non era al livello giusto e abbiamo fallito. Lo considero solo un incidente, dopo questa battuta d’arresto abbiamo dimostrato di poter rispondere essendo presenti nei big match. La squadra ora ha ritrovato grande velocità Lo stato mentale del gruppo è molto positivo quando si gioca una semifinale”. Alle Olimpiadi ovviamente la motivazione arriva naturalmente durante la giornata di venerdì, e avrei preferito giocare le prime due partite, la finale alle 5: 30:00 (Nota del redattore: la partita è stata finalmente riprogrammata alle 21:00 di mercoledì sera tardi.) “Questo ci avrebbe permesso di pensare meno in attesa della partita”.

Possiamo aspettarci una bella atmosfera anche sugli spalti. Da questo punto di vista non bisogna mancare l’introduzione per non dare occasione di esaltarsi alla squadra avversaria e al pubblico. “I loro tifosi faranno pressione su di loro, quindi dobbiamo essere pronti tecnicamente e tatticamente, ma anche mentalmente. L’inizio della partita sarà decisivo. Non dobbiamo permettere a questa squadra francese di dominarci fisicamente e di dettare il nostro ritmo”.

2. Affrontare l’aggressione difensiva francese

Rachid Meziane e la sua squadra hanno assistito mercoledì sera in tribuna alla partita dei quarti di finale francesi. Anche se per lui i Blues non hanno più segreti. “La Francia in particolare fa affidamento su una difesa molto aggressiva. La loro difesa cercherà di spezzare il nostro ritmo e la fluidità nel movimento della palla aumentando l’intensità difensiva e il pressing alto. I nostri avversari competeranno su tutti i passaggi spetta a noi trovare gli strumenti per contrastarlo.

Pertanto è importante gestire la risalita della palla in zona offensiva. “Dovremo portare la palla velocemente in zona d’attacco per non far crescere la loro pressione. Se avanzassimo come vogliamo imporci nella loro metà campo, potremmo creare loro dei problemi alternando bene il gioco interno ed esterno.

Toccherà poi ai Gatti fare la differenza. “Nell’area possiamo danneggiarli con la nostra coppia composta da Emma Meesseman e Chiara Lenskens. In periferia, Julie Vanloo ha ritrovato fiducia con il suo tiro da esterno contro la Spagna, e questo è importante per noi. Elise Ramette è al settimo cielo, quindi spero che rimanga lì.” . (Ride). Mentre un giocatore come Antonia (partner) Può portarci movimento senza palla. “Se collettivamente interpretiamo la versione migliore di noi stessi, la Francia sarà nei guai”.

3. Contenere la coppia Williams-Johannes

I Belgian Cats non saranno lasciati indietro neanche in fase difensiva. “La Francia ha una squadra di talento e una grande rosa con profondità di qualità in panchinaMeziane è d’accordo nel puntare a due giocatori. “Dovremo essere particolarmente vigili con i loro leader offensivi, Maren Johannes e Gabby Williams”.

Le due ali francesi sono le principali protagoniste dell’attacco azzurro e capocannoniere della loro squadra dall’inizio del torneo. In stili diversi. “Williams è più interessato all’impatto fisico e alla creatività, mentre Johannes può aprire le situazioni con la sua straordinaria abilità nel tiro dalla distanza!”

Questi due giocatori non erano presenti per affrontare i Cats nell’Euro Championship l’anno scorso. Marin Johannes (29 anni, 1,77 metri di altezza) non è stata selezionata dopo gli scontri con l’Al-Ittihad a causa della sua partecipazione al campionato WNBA, mentre Gabe Williams (27 anni, 1,80 metri di altezza) ha saltato la competizione a causa di una commozione cerebrale.

Olimpiadi 2024 – Basket: la Francia si “vendica contro il Belgio”