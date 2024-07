Note di trasferimento (07/07): Caos all’Etihad, e il futuro di Arthur Thiate e Kevin De Bruyne è in discussione!

15:15 : Fiorentina e Juventus hanno trovato l’accordo per Moise Kean. Secondo Relevo l’attaccante dovrebbe firmare per i viola per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. L’italiano dovrebbe arrivare lunedì a Firenze per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la Fiorentina.

14:45 : Ciò è diventato ancora più evidente per Zirkzee al Manchester United. L’attaccante ha giocato alcuni minuti con la nazionale arancione durante la partita di qualificazione contro il Türkiye. Poiché la notizia non arriva individualmente, Sky Sports fa sapere che “tutte le parti sono sempre più ottimiste sulla conclusione del trasferimento di Joshua Zirkzee dal Bologna al Manchester United”.

In linea di principio la precedente RSCA aveva già accettato i termini del contratto. Il prezzo del trasferimento è stimato in 34 milioni di sterline (40 milioni di euro), clausola rescissoria esplosa sotto la guida di Thiago Motta.

14:35 :Grandi novità: l’Unione Saint-Geloise ha trovato il suo allenatore! Lui è un veterano in casa così come Sebastian Bucconioli sarà alla guida dei nuovi vincitori della Coppa del Belgio.

L’Union Saint-Gilloise ha trovato il sostituto di Alexandre Plessin: Sebastien Bucconioli è stato ufficializzato alla guida del Bruxelles!

13:54 : Donny van de Beek non dovrebbe creare problemi alla squadra del Girona. Secondo A Bola, Girona vorrebbe offrire servizi bataviani. Gli spagnoli hanno già ingaggiato Abel Ruiz dal Braga. Non basta alla capolista, che si prepara a disputare la Champions League per la prima volta nella sua storia. L’olandese è stimato a… 500mila euro dopo il fallimento con il Manchester United. Un vero affare a questo prezzo.

Diario di mercato (05/07): Nicolò Zaniolo torna in Italia, difensore più vicino che mai all’Inghilterra

13:34 : La Juve ha le zanne! Thiago Motta è arrivato quest’estate dal Bologna. Anche la vecchia signora era attiva poiché aveva già reclutato Khevren Thuram. Un trasferimento ne vuole altri, secondo la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano italiano conferma che i dirigenti vogliono avvalersi anche dei servizi di Jean-Clair Todibo. Il difensore francese non è stato scelto da Didier Deschamps per gli Europei ed è stato compagno di squadra di Thuram al Nizza. Un’offerta da 40 milioni di euro, equivalente a quella avanzata dal Manchester United ma rifiutata dalla Uefa, potrebbe aprire il dossier.

13:25 : Michael Ollis è arrivato a Monaco! Il giocatore, che si sta preparando a pieno titolo con la squadra olimpica francese, sarà sottoposto a visite mediche. Dovrà quindi impegnarsi immediatamente con il club bavarese fino al 2029, mentre il Crystal Palace dovrà ricevere un risarcimento di circa 60 milioni di euro. La scelta del reclutatore per Vincent Kompany!

13:12 : Quale futuro per Kevin De Bruyne? Da diversi giorni circolano voci su un’enorme offerta da parte dell’Arabia Saudita. Prima dell’Euro il giocatore aveva anche confermato che ci avrebbe pensato se avesse ricevuto un’offerta, ma questo scenario non si è ancora presentato.

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, la squadra saudita interessata sarà l’Al-Ittihad. I nostri colleghi hanno addirittura annunciato che il capitano dei Red Devils accetterà di unirsi al Medio Oriente quest’estate e raggiungerà un accordo con il club di Karim Benzema.

Kevin De Bruyne è già pronto per unirsi all’Arabia Saudita?

Resta da fare tra le due parti per raggiungere un accordo, che non dovrebbe essere dei più complicati se si considera la potenza d’urto dello Stato del Golfo. Tuttavia, come nel caso di Theati (vedi sotto), la situazione nella federazione è internamente caotica. Ci sarà una lotta di potere negli organi di governo. Ciò potrebbe impedire il potenziale trasferimento della KDB e il suo pensionamento d’oro. Nulla è certo per il futuro del talento che potrà ancora onorare l’ultimo anno di contratto con le Nazionali.

12:54 : L’amore tra Mohamed Salah e il Liverpool deve continuare! Almeno questo è quello che il Mirror pensava di sapere domenica. Secondo i media, i Reds hanno rifiutato un’offerta del valore di… 175 milioni di euro per il loro attaccante. Un prezzo alto quello offerto da un club dell’Arabia Saudita. Meglio ancora, i leader vogliono prolungare il contratto del faraone per inviare un messaggio. Nonostante tutto, le trattative al momento vacillano. Ricordiamo che Al-Masry scade il suo contratto l’anno prossimo. Pertanto, sarà libero come l’aria di partecipare dove vuole.

Roberto De Zerbe diventa il nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia

12:45 : Libero da qualsiasi contratto, Mats Hummels non dovrebbe concludere la sua carriera. Secondo Sky Sport, il difensore tedesco è seguito a ruota da Cuomo, Roma e Bologna.

12h33 : Come annunciato venerdì, il trasferimento di Arthur Thiati in Arabia Saudita è sull’orlo del fallimento. Informazione confermata da Fabrizio Romano sul suo account Twitter. “Il trasferimento di Arthur Thiat all’Etihad è sull’orlo del fallimento”, ha esordito nella recensione, complicazioni interne al club hanno impedito l’accordo. Attualmente gioca ancora allo Stade Rennes. Ma il suo futuro non è in Francia perché altre squadre seguiranno da vicino la sua situazione. Soprattutto in Inghilterra. Lui segue.

12:15 : L’Olympique Marsiglia è riuscita a convincere Roberto De Zerbe. L’allenatore molto ricercato è uno dei migliori allenatori nel mercato del coaching. L’italiano, che ha rescisso il contratto con il Brighton, ha spiegato la sua decisione. Ha esordito: “Pensavo che sarei rimasto senza panchina per un anno se non avessi trovato un’offerta che mi motivasse”. “Ci sono stati contatti con squadre importanti, ma per vari motivi non abbiamo raggiunto l’accordo. D’altronde la dirigenza del Marsiglia è stata chiara fin dall’inizio. E poi è una piazza che mi ha sempre stupito, quando l’ho ammirato alla grande giocatori come Rudi Föller e Chris Waddle, ci sono tifosi appassionati “Molto, un po’ come me”. Basti dire che i fan ne avranno abbastanza di questo piccone che può provocare scintille.

11:10 Il Dortmund è attivo nel suo periodo di trasferimento! Una volta definito l’arrivo di Geraci, il Dortmund sarà sul punto di ingaggiare Pascal Gross. Il Brighton e il club tedesco hanno concordato una cifra di trasferimento di circa 10 milioni di euro. Il centrocampista potrebbe quindi raggiungere rapidamente l’ex finalista di Champions League secondo Sky Germania.