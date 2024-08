È il D-Day per i Tornado del Belgio: ecco il programma dei belgi per le Olimpiadi del 2024 del 10 agosto e quando arriveranno

Atletica: Bashir Abdi sogna una nuova medaglia

Medaglia di bronzo a Tokio, Bashir Abdi Spera di ripetere questa impresa a Parigi. La sua maratona inizierà alle 8 del mattino e vi parteciperanno altri due belgi: Quinn Naert et al Michael Somers. Di fronte a tendenze disciplinari come Kipruto, Kipchoge o Kiplingat, i belgi avranno un compito difficile.

Verso le otto di sera, allo Stade de France, Isacco Kimili et al John Hemans Gareggerà nella finale dei 5000 metri. Seguiranno le finali della staffetta 4×400 metri Uragani belgi 21:12 e Leopardi belgi 21:22

Giochi Olimpici 2024 – Atletica leggera: Nafie Thiam, la Iron Lady nell’eptathlon

Golf: l’ultimo giorno di Manon de Roy all’Albatros Course

Manón de RoySabato il numero 154 del mondo vivrà la sua ultima giornata olimpica. La giocatrice di Merxem giocherà la sua quarta giornata del torneo di golf femminile a partire dalle ore 9 sul campo dell’Albatross. Inizierà la giornata al numero 24 della classifica mondiale.

Gare di canoa e kayak: seconda possibilità di Liz Brooks e Hermian Peters

Liz Brooks et al Hermine Peters Gareggerà rispettivamente la prima e la terza semifinale dei 500 metri al K1, con inizio alle 10:30 e alle 10:50. Quinti nel K2 sulla stessa distanza venerdì, sperano in una prestazione migliore nel singolare. A seconda del risultato verranno inseriti nella Finale A, B o C. La Finale A, nella quale verranno assegnate le medaglie, si giocherà alle 13:00.

Arthur Peters Gareggerà i 1000 metri nella categoria K1 maschile. Le semifinali inizieranno alle 11:10 e la potenziale finale inizierà alle 13:20.

Olimpiadi 2024 – Hockey: “Brutto quarto posto” Una delusione enorme per le Pantere Rosse dopo la sconfitta contro l’Argentina

Ciclismo su pista: Fabio van den Bosch può vincere un’altra medaglia?

Il giorno dopo che le ragazze erano arrivate decime a Madison, è stato il loro turno Fabio van den Bosch et al Lindsay de Velder Per tentare la fortuna tra gli uomini. In questa gara speciale e altamente tattica per i punti di squadra, i nostri connazionali partono con la possibilità di vincere una medaglia. Ci incontriamo alle 17:59 sul percorso dell’Autodromo Nazionale di Saint-Quentin-en-Yvelines.

Dove guardare il Belgio durante le Olimpiadi in TV?

IL RTBFtramite La Une, Tipik e Auvio, offre tutti i giorni la diretta TV fino alle 13:30: dalle 9:45 alle 23:00! Se vuoi tutta l’azione, salta sul canale a pagamento di Eurosport, ma questo ti garantisce di non perderti nulla delle Olimpiadi.