“Non posso sopportarlo” questo film di fantascienza ha incassato oltre 250 milioni di dollari al botteghino: tuttavia Gary Oldman si rammarica di avervi recitato

Sebbene abbia incassato oltre 250 milioni di dollari al botteghino e sia diventato un blockbuster di fantascienza, questo enorme successo nella carriera di Gary Oldman non gli ha lasciato altro che rimpianti.

Nel 1997, Il quinto elemento, diretto da Luc Besson, lasciò il segno con il suo mondo visivo sfolgorante e lo scenario futuristico. Il film è stato un enorme successo, incassando oltre 250 milioni di dollari al botteghino mondiale e attirando circa 7,7 milioni di spettatori.. È stato valutato 4,1 su 5 dal pubblico Pomodori marciÈ diventato un film di fantascienza. Tuttavia, nonostante questo enorme successo, uno dei suoi attori principali, Gary Oldman, non nasconde la sua antipatia per il film.

Ruolo accettabile al di fuori dell’ambito del dovere..

Gary Oldman è noto soprattutto per le sue interpretazioni diverse e intense della trilogia di Batman di Harry Potter e Christopher Nolan. Ha rivelato di aver accettato il ruolo di Jean-Baptiste Emmanuel Sorge, il cattivo del film “Il quinto elemento”, senza nemmeno leggere la sceneggiatura. In un’intervista rilasciata a gioca ragazzo Nel 2014, spiegò che l’assunzione di questo ruolo era motivata principalmente dal senso del dovere nei confronti di Luc Besson: “Stavo girando un film e Luc Besson era uno dei produttori e mi ha aiutato a trovare i finanziamenti. Ho saldato i miei debiti.” Egli ha detto.

In effetti, il regista francese ha aiutato Oldman a finanziare il suo film “Nil by Mouth”. L’attore ha visto questa partecipazione come un modo per saldare questo debito“.Contatta Luc Besson. “Voglio che tu faccia un film”, ha detto. Non avevo letto la sceneggiatura, questo si sapeva“Anche lui ha confermato.

L’eternità non è soddisfatta

Nonostante il successo popolare e di critica de Il quinto elemento, Gary Oldman ha mantenuto recensioni negative sul suo coinvolgimento nel film. Ha ammesso di non essere mai stato soddisfatto del suo lavoro su questo progetto e di non collaborare più con Luc Besson dopo questa esperienza. Questa avversione per il cinema non è un caso isolato nella sua carriera. Oldman ha anche espresso rammarico per altri ruoli, incluso il ruolo di Sid Vicious in “Sid & Nancy” e la sua interpretazione in “Prick Up Your Ears”. Anche i suoi ruoli in serie popolari come “Harry Potter” e “Il Cavaliere Oscuro” non sembrano essere state esperienze del tutto gratificanti per lui.Anche se ammette la popolarità che questi ruoli gli hanno portato. “Era solo “affari”, anche se anni dopo sarei stato grato di potervi apparireIn definitiva, “Il quinto elemento” è un film amato da molti spettatori, ma il suo successo non è stato sufficiente a conquistare il cuore di nessuno dei suoi attori principali.