“Non possiamo dormire. Senza condizionatori la situazione è insopportabile”: un’ondata di caldo colpisce i Paesi dell’Est e del Sud Europa

“Non possiamo dormire senza aria condizionata, è insopportabile.” : Alexander Tudor, un giovane residente a Bucarest, non ce la faceva più dopo che la Romania era entrata in livello di allerta il 7 luglio. Come la capitale rumena, tutta l’Europa dell’Est sta soffocando e sta già vivendo la terza ondata di caldo dell’anno.

Soffocamento di residenti e turisti, incendi di foreste e perfino il ritorno delle locuste in Italia: da più di una settimana una nuova ondata di caldo dalle conseguenze disastrose si sta abbattendo sui Paesi dell’Est Europa e sulla Grecia, a cui si sono aggiunti da pochi giorni anche gli altri del margine mediterraneo.

In Ungheria, il secondo aeroporto nazionale, a Debrecen, è stato costretto a chiudere temporaneamente: la superficie delle sue piste non resisteva allo “stress termico”. La compagnia ferroviaria MAV è stata costretta a chiedere ai suoi passeggeri di preferire gli autobus con aria condizionata alle sue sgangherate carrozze, scatenando il ridicolo sui social network.

“Questo è parte integrante del cambiamento climatico causato dall’uomo, e potrà solo peggiorare in futuro se non agiamo”.Aggiunge il professore.

“Le temperature che non scendono sono molto preoccupanti: se gli organismi non hanno il tempo di rinfrescarsi di notte, il numero dei decessi aumenterà”.Il professor Kelman avverte.

Un uomo di 45 anni è morto a causa del caldo nella città di Botosani, secondo il Ministero della Salute. I record di temperatura notturna sono stati battuti in 10 luoghi, con il termometro che è rimasto sopra i 27 gradi Celsius.

"Mentre gli ungheresi muoiono in Transcarpazia al fronte, voi parlate con il responsabile della loro morte", ha detto Viktor Orbán.

Nella vicina Romania sono in aumento le interruzioni di corrente negli ospedali, il che è fondamentale durante un’ondata di caldo, a causa del picco eccezionale associato all’aria condizionata.

Dal punto di vista dell’ecosistema, migliaia di ettari sono già bruciati in Macedonia del Nord, Albania e Bulgaria, dove giovedì è stato adottato un “codice rosso” con temperature che dovrebbero raggiungere i 43 gradi Celsius.

“I residenti delle città europee dovranno adattare non solo le loro infrastrutture ma anche il loro comportamento per affrontare le ondate di caldo più intense del futuro”.Lo conferma Hannah Cloke, scienziata del clima dell’Università di Reading. “In futuro potrebbe essere quasi impossibile uscire in determinati giorni”.

Le ondate di caldo stanno diventando più probabili e più gravi a causa dei cambiamenti climatici, spiegano gli esperti climatici dell’IPCC su mandato delle Nazioni Unite. L’Europa è il continente più caldo, con temperature che aumentano due volte più velocemente della media globale, hanno notato gli scienziati del clima.













“Dobbiamo abituarci”

In Grecia, le temperature in alcune zone hanno superato i 40 gradi Celsius per più di 10 giorni.

Il caldo è così intenso che mercoledì l’Acropoli, il sito più visitato del Paese, è stata chiusa nuovamente per diverse ore.

Giovedì nel centro storico di Atene i turisti cercavano posti all’ombra, bottiglie d’acqua in mano.

Sam Rizk, un cameriere di 19 anni, cerca di attirare i clienti cercando di “rimanere nell’ombra” per non svenire. La settimana scorsa ha preso così caldo che il suo naso ha iniziato a sanguinare. “Ma qui in Grecia dobbiamo abituarci”.Ha detto le sue dimissioni.

Dall’altra sponda dell’Egeo, la costa turca, è molto turistica, e giovedì si prevede che la temperatura supererà i 40 gradi, proprio come avviene nell’Anatolia interna.

Lavoro proibito

Anche l’attività economica è costretta ad adattarsi. In Sicilia il lavoro in agricoltura o nell’edilizia è vietato da mercoledì dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni in cui i rischi all’aperto sono “alti”. Il provvedimento, emanato mercoledì, è valido fino al 31 agosto.

In totale, 14 città italiane (Roma, Palermo, Firenze, Trieste, ecc.) sono state poste in stato di “allarme rosso” a causa del caldo e dell’umidità, evidenziando chiaramente l’impatto sanitario delle alte temperature, sebbene gran parte dell’Italia sia ancora sotto i 40 gradi. gradi.

Questa ondata di caldo, che colpisce a intermittenza il Paese da diverse settimane, ha portato al ritorno delle cavallette in zone dove erano assenti, come l’Emilia-Romagna, e lo ha denunciato la Coldiretti, sindacato agricolo.

In Portogallo, dove giovedì nell’Alentejo le temperature dovrebbero raggiungere i 40 gradi, il rischio di incendi boschivi è considerato “particolarmente elevato” nel sud e nell’entroterra fino a domenica.

In Spagna l’ondata di caldo è appena iniziata dopo un inizio d’estate piuttosto fresco.

Nei prossimi giorni al sud la temperatura dovrebbe raggiungere i 44 gradi Celsius. Tutto questo fenomeno è aggravato dal fenomeno dei “calima” – venti che trasportano sabbia proveniente dal Sahara – che, “Associato alle alte temperature” e “può avere effetti sulla salute”avverte il Servizio Meteorologico Nazionale Emmett.