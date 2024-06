Non capirai nulla se non ricordi questi dettagli

La serie “La casa del drago” ritorna in grande stile sulla nuova piattaforma Max da domenica a lunedì. Ma sei aggiornato sulla trama? Riassumiamo tutto ciò che devi ricordare prima del rilascio.

È arrivato presto il momento per gli innamorati Casa del Drago. La seconda stagione inizierà le trasmissioni la notte di domenica 16 giugno, fino a lunedì 17 giugno, quando il primo episodio sarà pubblicato online sulla piattaforma. fluire Max dopo la sua trasmissione negli Stati Uniti. Ricordiamo che quest’ultimo è disponibile in Francia da martedì, consentendo agli spettatori di guardare la serie in streaming legale.

Ma prima di immergerci nei nuovi episodi, vale la pena ricordare la trama della prima stagione, uscita in realtà due anni fa. Stai pensando ai nomi dei diversi personaggi e clan, ma anche a tutte le versioni della serie? Di seguito riassumiamo le informazioni essenziali che dovresti tenere a mente prima di iniziare a guardare la Stagione 2 Casa del Drago.

Chi è con chi? Aggiornamento sui clan Casa del Drago

Prequel di Game of Thrones, Casa del Drago Racconta gli eventi che portarono alla guerra civile conosciuta come la “Danza dei Draghi”, che portò alla caduta dei Targaryen e alla perdita dei draghi a Westeros. La storia è ambientata esattamente 189 anni fa Game of Thronesin cui due clan Targaryen combattono per il Trono di Spade dopo la morte di Re Viserys, nell’episodio 8 della prima stagione:

Sostenitori della Regina Nera Vuole salire al trono la principessa Rhaenyra, la figlia maggiore di re Viserys nata dal suo primo matrimonio con la regina Emma, ​​morta durante il parto. Tra coloro che le giurarono fedeltà c’erano i figli del suo primo matrimonio, Jacaerys e Luciris, suo zio (e secondo marito) Daemon Targaryen, la famiglia del suo primo marito Lord Corlysse e Rhaenys, nonché Ser Eric Cargill. Cercano di radunare i Baratheon e gli Stark alla loro causa alla fine della prima stagione. La loro roccaforte si trova a Dragonstone.

Perchè Hightower?, che giura fedeltà a re Aegon. Questa è la famiglia del Primo Cavaliere di re Viserys, Otho Hightower, che sposò sua figlia Alicent con re Viserys in un secondo matrimonio durante gli ultimi anni del suo regno. Ha dato alla luce due eredi maschi, Aegon e Aemond Targaryen, ma anche una figlia, Helena Targaryen (anche lei sposata con suo fratello, re Aegon). Nel loro accampamento, situato nella Fortezza Rossa di Approdo del Re, troviamo anche le famiglie Wylde e Lannister, ma anche Ser Criston Cole e Ser Arryk Cargyll.

Cosa ha deciso Viserys riguardo alla sua successione?

Questa è una visita dal vivo in un hotel a lunga temperatura, è facile cambiare prospettiva, ma è chiaro: il tetto dell’ufficio chiamato Rhaenyra come prima porta, il che rende i dissensions au sein du royaume puisque this woman. Ma quando morì, mentre sua moglie Alicent era al suo fianco, la confuse con sua figlia e le rivelò parti della sua vita. Una canzone di ghiaccio e di fuoco. Alicent fatica a capire cosa il re morente sta cercando di dirgli e capisce (o finge di capire) che alla fine vuole che il loro figlio, Aegon, salga al trono. Credendo che fosse il suo ultimo desiderio, insistette affinché Egon succedesse a suo padre. Quindi la famiglia Hightower prende il potere.

Hightowers prese il potere con la forza

Re Viserys, padre di Rhaenyra e Aegon e marito di Alicent Hightower, è morto alla fine dell’episodio 8 della prima stagione della serie. Casa del Drago. Se le tensioni si facevano sentire già dall’inizio della stagione, questo evento ha accelerato la trama, poiché gli Hightower hanno sfruttato l’opportunità per prendere con la forza il potere e il principe ereditario Aegon, prima che la notizia della morte di Viserys raggiungesse le orecchie di Rhaenyra e di suo marito. Clan – tribù. All’inizio della seconda stagione, Re Aegon occupa il Trono di Spade e le Alte Torri occupano la capitale di Westeros.

Il figlio di Rhaenyra muore

Se Alicent e Rhaenyra, amiche d’infanzia, erano ora in aperto conflitto, a volte cercavano di trovare una soluzione pacifica alla loro tensione. Ma questo accadeva prima della fine della prima stagione Casa del Drago. Nell’episodio finale, la Regina Nera, arrabbiata nell’apprendere che il trono è occupato da Aegon, è determinata a riprendere il controllo delle Highlands grazie ad alleanze ben intenzionate. Soprattutto da quando è stata incoronata quando Sir Eric Cargill le ha portato la corona di Viserys. Ordinò quindi ai suoi due figli maggiori, Jakyris e Lucerys, di cavalcare i draghi per convincere i Baratheon e gli Stark a unirsi alla sua causa. Quindi Lucerys parte per la roccaforte dei Baratheon, ma lì trova suo zio, Aemond Targaryen (il figlio più giovane di Alicent e Viserys), che cerca di convincere la famiglia.

Ricorda che il conflitto di lunga data contrappone Lucerys e Aemond. Quest’ultimo non gli ha perdonato di essersi tagliato l’occhio sinistro durante una rissa avvenuta durante la sua infanzia, che lo ha lasciato cieco da un occhio dieci anni fa. Soprattutto perché non è mai stato punito per quello che ha fatto. Pertanto, Aemond è determinato a vendicarsi di Lucerys, e poi lo insegue sul dorso del suo drago, Vagar. Ma i due draghi sfuggono al controllo della madre e Vhagar finisce per fare a brandelli Lucerys e il suo drago. La prima stagione termina quando Rhaenyra viene a sapere della morte di suo figlio, e ora è disposta a fare qualsiasi cosa per vendicarsi di lui.

I personaggi secondari sono indimenticabili

Se la maggior parte della trama Casa del Drago Si concentra sui diversi eroi di ogni clan e ci sono anche personaggi secondari esterni che non dovrebbero essere dimenticati. Questo è il caso di Mysaria, soprannominata il Verme Bianco, che era una prostituta ad Approdo del Re e soprattutto l’amante di Daemon. Quest’ultimo disponeva anche di una rete di spie che monitoravano la Fortezza Rossa, in particolare membri della famiglia reale.

Ci sono anche i gemelli Cargill, Ser Eric e Ser Arric, che nella prima stagione servono come membri della Guardia Reale ad Approdo del Re e sono specificamente responsabili di riportare Aegon al suo posto sul Trono di Spade dopo la sua morte da suo padre. Ma uno dei fratelli, Ser Eric Cargill, finisce per cambiare la sua fedeltà per unirsi a Rhaenyra a Peredragron dopo aver liberato Rhaenys e rubato la corona di Viserys per darla alla figlia maggiore.