Importo incredibile per il record d’oro di Angèle, uno dei partecipanti sconvolge il gruppo (video)

La 30a edizione dei Golden Records di la televisione In pieno svolgimento dalle 9, questo sabato 7 maggio, in diretta su Bel RTL. Ogni anno, questo imperdibile evento di beneficenza raccoglie centinaia di migliaia di euro per questa causa, grazie a generosi donatori. Questi non esitano a prendere ingenti somme per ottenere dischi d’oro incorniciati e talvolta firmati dai loro artisti nazionali e internazionali preferiti.

Come l’anno scorso, al timone dello spettacolo c’era Christian de Pepe, mentre decine di altri host si sono susseguiti in onda presentando i vari dischi e alzando la posta. Un evento degno di nota è arrivato la mattina all’inizio dello spettacolo, quando il record d’oro di “Nonante-Cinq”, il secondo album di Angèle, è andato esaurito. Il pezzo da collezione, infatti, è arrivato a 101.800 euro, grazie alla generosa donazione di François, credente nell’evento. Di fronte a lui all’ultima asta c’era Allison, che aveva già partecipato alla vendita l’anno scorso. Durante la sua apparizione in onda, ha colto l’occasione per onorare la sua nuova madre, come aveva già fatto l’anno scorso, prima della sua morte per cancro.

« Ho potuto parlare con mia madre, portandovi alla testimonianza ho potuto mandarle una lettera, una dichiarazione d’amore, un grido d’amore. Quest’anno ho ancora la possibilità di farlo. (…) Mamma, ricordo che dopo essere apparsa alla radio durante la precedente televisione, ti ho trovata a piangere nella stanza accanto. Ci siamo abbracciati e abbiamo pianto. Quest’anno sarà diverso, me ne vado La giovane è rimasta affascinata, mentre in studio l’emozione era palpabile. ” Ho dormito tutte le notti con te nel tuo letto medico, non potevo lasciarti. È partita per raggiungere le stelle il 2 novembre. Da quel giorno, non ha smesso di brillare nel cielo. Mi dispiace tanto per la tua assenza, mamma. (…) Ho ancora tante cose da dirti, ma la malattia ti ha tenuto lontano da me Ha anche detto, tornando agli ultimi giorni di sua madre.