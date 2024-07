L’organizzazione senza scopo di lucro responsabile della scuola professionale specializzata La Sitrée di Vedrine ha presentato una denuncia per appropriazione indebita dopo aver notato movimenti insoliti nei suoi conti alla fine dell’anno accademico 2024.

Si sospetta che l’ex presidente del paese organizzato, nato nel 1949, abbia trasferito fondi per scopi personali o almeno ingiustificati circa un mese e mezzo fa.

È stata contattata la procura di Liegi (l’imputato abita a Verlaine) che ha confermato l’informazione: “Nell’ambito del fascicolo informativo si sostiene che diverse organizzazioni no-profit sarebbero state vittime di frode e/o appropriazione indebita per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Per quanto riguarda la onlus La Sitrée, le somme sono vicine a 875.000 euro.”

Periodo di turbolenze

Il denaro scompariva dai conti della Sitrée mentre la scuola professionale specializzata attraversava una svolta, all’alba di nuove sfide.

In primo luogo, ha intrapreso una massiccia ristrutturazione delle sue stesse dimensioni, sostenuta da un massimo di 340.000 euro in fondi europei, e mirava a migliorare le capacità energetiche dei suoi edifici. “Non era insolito in questo particolare momento che ingenti somme di denaro lasciassero i conti.”ha sottolineato la forza organizzativa de La Sitrée e del suo presidente nominato d’urgenza, Jean-Paul Noël.

Poi la scuola stava cercando un nuovo preside. Chi dice che ci sarà un cambiamento ai vertici della scuola parla di un periodo transitorio dal punto di vista umano, finanziario e amministrativo.

Infine, nel periodo oggetto della violazione era assente il tesoriere incaricato della onlus. Uno sguardo è prezioso e indisponibile. “Il funzionario in questione ha beneficiato di una combinazione di elementi contestuali eccezionali.”continua l’organizzazione no-profit La Sitrée.

Funzionario di lunga data

Secondo le nostre informazioni, il nuovo preside è stato colui che ha notato le transazioni fraudolente sui conti della scuola il 26 giugno.

Ha poi avvertito la forza organizzatrice che il 28 giugno ha bloccato l’accesso del presidente ai beni della scuola. Successivamente è stato escluso dall’organo di regolamentazione amministrativa e sostituito d’urgenza dall’amministratore Jean-Paul Noel.

L’indagato è a capo dello Stato organizzato dal settembre 2023. È stato direttore della scuola La Sitri per più di 20 anni prima di aderire al Partito Comunista come direttore nel 2014. È una persona, alla luce dei fatti è accusata Di. , è impegnata da tempo nello sviluppo di La Sitrée e nell’istruzione specializzata a Namur.

“Questa notizia mi ha scioccato Ce lo racconta un parente di La Sitrée. “Sono anni che frequento questa persona e non ho nulla di cui biasimarlo.”

L’indagine sulle accuse di appropriazione indebita è nelle mani della Procura di Liegi. Da parte di La Sitri, il potere organizzato garantisce questo “Saranno adottate misure rafforzate, e sono già in corso, per prevenire il ripetersi di una situazione del genere”.

“Sono stato vittima di una brutale truffa.”

L’ex capo della forza organizzata di La Sitrée è stato contattato e ha ammesso i fatti. Egli spiega loro: “Sono la prima vittima. Ho investito i miei risparmi personali, 200.000 euro, in una banca presumibilmente con sede a Berlino che offre un tasso di risparmio molto speciale.”

Secondo l’indagato in questo caso si trattava di una truffa. Quest’ultimo, originario di Fairlane, ha consentito a questo sedicente banchiere di accedere a tutti i conti ad esso collegati, tramite un’applicazione di controllo informatico remoto.

I truffatori hanno poi trasferito verso destinazioni sconosciute il patrimonio di La Sitrée e di altre organizzazioni senza scopo di lucro, come l’agenzia locale per il lavoro di Verlaine. Per quest’ultimo il danno raggiungerà i 40mila euro. “Mi è stata data la libertà di investire i fondi scolastici e di consentire il trasferimento di denaro tramite il mio conto Itsme. Questo prezzo premium mi ha ipnotizzato. Ma volevo aiutare e guadagnare soldi. “Sono stato vittima di una brutale truffa.

Le Verlinois non ha più accesso ai suoi conti, che sono stati confiscati a fini investigativi. Ma conferma di non portare più con sé il milione di euro sottratto. “Se l’avessi lo restituirei. Dovrei vendere la mia casa, è rovinata.”

È chiaro che non vi erano garanzie o vigilanza riguardo ai due conti bancari di Sitri. “Se volessi effettuare 50 trasferimenti per un valore di 20.000 euro in un giorno, potrei.”conclude Verlinois.