Montreal e Toronto | Le particelle ultrafini causano 1.100 morti premature ogni anno

Le particelle ultrafini sono responsabili di 1.100 morti premature ogni anno a Montreal e Toronto, ha concluso uno studio condotto presso la McGill University.

Jean Benoît Legault



Stampa canadese



Queste particelle sono così piccole che possono depositarsi nelle cavità più profonde dei polmoni ed entrare persino nel flusso sanguigno. La ricerca sui suoi effetti sulla salute è in corso, ma si ritiene che possa contribuire allo sviluppo di malattie polmonari, cardiache e del cancro.

“Sono rimasto un po’ sorpreso dalla coerenza dei nostri risultati tra diversi risultati”, ha affermato il professor Scott Wieschenthal, del Dipartimento di epidemiologia, biostatistica e salute sul lavoro presso la McGill University.

“Abbiamo osservato un aumento delle morti non accidentali, delle morti respiratorie, delle morti cardiovascolari e del cancro ai polmoni. Quindi penso che sia un segnale molto coerente su come queste particelle effettivamente contribuiscono agli effetti negativi sulla salute.”

Le particelle ultrafini provengono principalmente dalle emissioni dei veicoli e dalle attività industriali. Nessun livello di governo ha imposto una concentrazione massima di queste particelle in Canada, a differenza delle particelle sottili più grandi, PM2,5, con le quali il pubblico potrebbe avere più familiarità.

Il professor Weischenthal ha spiegato che le particelle ultrafini hanno in genere dimensioni inferiori a un micrometro e sono quindi molto più piccole del PM2,5. E aggiunge: In effetti, sono così piccoli che non possiamo misurarli nello stesso modo in cui misuriamo il PM2,5: se misurassimo la massa del PM2,5 contenuta in un metro cubo d’aria, misureremmo invece il numero di particelle fini particelle. Particelle ultrafini per centimetro cubo.

“Se misuriamo solo la massa, non misureremo l’esposizione alle particelle ultrafini”, ha affermato.

Dopo il PM2.5, infine, “peut installerà un piccolo numero di monitor in tutta la città e vedrà anche un’idea simile per quanto riguarda la dimensione della popolazione esposta ad esso, l’auto in particolare non è diversa dall’ambiente circostante spazio.” “.

D’altra parte, “le particelle ultrafini variano molto nello spazio, anche da un angolo di strada all’altro, quindi non possiamo installare uno schermo in una città e affermare che rappresenti l’esposizione del mondo intero in quella città”. Ho continuato.

“Abbiamo davvero bisogno di questo tipo di modelli di esposizione ad alta risoluzione per catturare piccole differenze tra le città”, ha spiegato il professor Weikenthal.

Il professor Weischenthal e i suoi colleghi hanno studiato i tassi di inquinamento atmosferico registrati tra il 2001 e il 2016 nei quartieri di Montreal e Toronto con 1,5 milioni di adulti.

Utilizzando metodi analitici avanzati, gli scienziati sono stati in grado di stimare la quantità di particelle ultrafini presenti nell’aria in momenti diversi. Hanno poi utilizzato metodi statistici per stabilire una relazione tra tasso di esposizione e rischio di morte.

Le prove sugli effetti sulla salute delle particelle ultrafini sono ancora in evoluzione. Tuttavia, i ricercatori hanno stabilito che l’esposizione a lungo termine sembra aumentare il rischio di morte non accidentale del 7,3%. I decessi legati a malattie respiratorie hanno mostrato un aumento del 17,4%, davanti ai decessi per malattie coronariche, che hanno visto un aumento del 9,4%.

Il professor Weischenthal ha spiegato che l’inquinamento atmosferico modifica i meccanismi fondamentali associati all’infiammazione e allo stress ossidativo, essenziali per molti processi patologici, dalle malattie cardiovascolari ai tumori e alle malattie respiratorie.

Ha aggiunto: “Oggi vediamo studi che esaminano le conseguenze neurologiche, perché sappiamo che queste particelle entrano nel cervello delle persone”.

“Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro nel regolamentare il PM2,5 e nel limitare l’esposizione ad esso”, ha affermato in conclusione. Ma se vogliamo davvero ridurre l’impatto sulla salute della popolazione derivante dalle esposizioni ambientali, come l’inquinamento atmosferico, potremmo dover includere le particelle ultrafini in tale elenco. »

Questo studio è il risultato di una collaborazione tra la McGill University, l’Università di Toronto, la Carleton University, l’Università di Ottawa, Health Canada e Statistics Canada. È stato finanziato dall’US Health Effects Institute.

I suoi risultati sono stati precedentemente pubblicatiGiornale americano di medicina respiratoria e di terapia intensiva.