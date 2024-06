“Mi ha spaventato perché non funzionava più nulla”: Celine Dion parla con emozione a TF1 News

Celine Dion promette di tornare sul palco anche se dovrà “strisciare”

Durante l’intervista esclusiva con TF1, la star 56enne ha rivelato che sono passati quasi 17 anni da quando è iniziata la malattia nella sua voce. “Ho cercato di trovare dei ponti per superarlo, come cantare col naso, Dettagli di colui – mostrò con la gola – a cui capitò di avere questi spasmi nel bel mezzo di un concerto. “Mi sono ritrovato a mentirePoi piange. Anche assumendo farmaci molto pericolosi, come il Valium e altri. All’inizio aiuta. Ma poi è stato necessario aumentare le dosi. Al punto da provocargli grande paura. “Mi ha spaventato perché non funzionava più niente… Qui o continui a voler vivere o smetti di respirare.”

“Devo dire ai miei fan dove mi trovo oggi, avendo vissuto ed essendo stato un libro aperto per tutta la mia vita perché mi avete dato l’opportunità“, spiega subito prima di rassicurare i fan sul suo ritorno. Ho deciso di incontrarti più spesso. Ti ho chiesto spesso di cantare con me e credo che verrai ogni volta. Erano doni straordinari, viaggi straordinari. Viaggiare attraverso la musica, attraverso le parole, attraverso i dolori e anche tante gioie. E per fare una cosa importante, con tutta questa energia positiva intorno a me, torno sul palco. Non so quando ma tornerò sul palco!“

Verso una nuova voce

Sebbene Celine Dion stesse attraversando il periodo più difficile della sua vita (perdita della madre, della voce, malattia, ecc.), “lo spettacolo deve continuare”, come ha detto lei. “Devo fare spettacolo, devo essere coraggioso, ma ti stai caricando così tanto che morirai.” traduttore sono vivo Poi la vita è esplosa. “Non vale la pena essere madre di tre figli. Ho una grande responsabilità oltre ad essere una cantante“.

Questa intervista è tanto commovente quanto inaspettata, proprio come il suo documentario in cui la vediamo senza trucco (“Forse sono per la prima volta… Celine Dion.”)), Celine Dion offre disadorno e disadorno.“Non avevo altra scelta che lasciare il palco. La mia malattia ha preso il sopravvento sulla mia voce e sul mio corpo”. E prosegue invitando le persone a non soffrire da sole:“Non posso più sopportare il dolore di mentire alla mia famiglia e ai miei fan”. Ecco perché voleva dire tutto. “Sono nato per stare sul palco”, conclude la persona che oggi dovrebbe comprendere il suo nuovo sound e fornisce anche la voce dal vivo. “Non lo rifiuto, cerco di domarlo. Ma una cosa è certa: tornerò sul palco. Mi manchi e ci vediamo presto!

“Céline Dion si salva”

Anne-Claire Coudray ha rivelato alla rivista Gala alcuni dettagli dietro le quinte di questa intervista inaspettata. “Stavo uscendo dalla proiezione del suo documentario, che è stato impressionante perché è stato girato in un momento in cui lei soffriva e attraversava la crisi della sua malattia.“, dice la giornalista di TF1 parlando del suo aspetto fisico.E quindi è meglio. Fisicamente è un po’ diverso. Per esempio vediamo che si salva da sola, ha una grande disciplina, e vediamo che è attenta nella vita quotidiana, nelle cure. E un’intera squadra la segue”. La presentatrice di JT dice addirittura che ammira la sua lotta e determinazione nel tornare alla ribalta. Ha concluso il suo intervento alla cerimonia dicendo: “È una lotta quotidiana, e continua fino alla fine della vita”. “È una combattente straordinaria e non ha perso nulla del suo senso dell’umorismo, né del desiderio di tornare un giorno, ed è anche quello che voleva dire.”