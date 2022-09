Vero o falso. Chiudere il naso fa davvero male alla salute?

primario

Gli scienziati spiegano perché la cattiva abitudine di scavare il naso è un atto così dannoso e rischioso e cosa fare se è già troppo tardi.

Dai, ammetti che lo fai. Che sia in compagnia di tuo marito o di nascosto quando pensi che nessuno ti stia guardando, Ci attacchiamo tutti al naso. e altri primati Fallo anche tu. Lo stigma sociale sulla pulizia del naso è diffuso. Ma dobbiamo proprio… e dove mettiamo il moccio?

Come scienziati che hanno studiato gli inquinanti ambientali – nelle nostre case, nei luoghi di lavoro e nei giardini – abbiamo una buona idea di cosa hai davvero a che fare quando ti passi il dito compiaciuto sul naso. Ecco cosa devi sapere prima di intraprendere qualsiasi azione.

(lotta per le azioni)

Cosa c’è in una caccola?

La raccolta del naso è un’abitudine normale. I bambini, che non hanno ancora imparato le norme sociali, si rendono presto conto che l’allineamento tra il dito e la narice è molto buono. Ma c’è molto di più del muco là fuori.

Fa Circa 22.000 cicli respiratori giornalieriIl muco di Bugger è un filtro biologico essenziale per catturare la polvere e gli allergeni prima che entrino nelle vie aeree, dove possono causare infezioni, asma e altro. Problemi polmonari a lungo termine.

Le cellule nei passaggi nasali sono chiamate cellule caliciformi (così chiamato per il suo aspetto a forma di coppa), produce muco per intrappolare virus, batteri e polvere Materiali potenzialmente pericolosi Come il ComandoAmianto e polline.

Il muco nasale ei suoi anticorpi ed enzimi costituiscono un sistema La prima linea di difesa immunitaria del corpo contro le infezioni.

Anche la cavità nasale ha il suo microbioma. A volte queste piscine naturali possono essere disturbate, portando a varie malattie, come Rinite. Ma nel complesso, i microbi nel nostro naso aiutano a respingere gli invasori, combattendoli su un campo di battaglia pieno di muco.

La polvere, i germi e gli allergeni nel muco finiscono per essere ingeriti mentre defluiscono nella gola.

Questo di solito non è un problema, ma può esacerbare l’esposizione ambientale a determinati inquinanti.

Ad esempio, file Comando Una neurotossina comune in polvere domestica e il giardino di terra – La cosa più efficace che entra nel corpo dei bambini attraverso la deglutizione e la digestione.

Pertanto, rischi di esacerbare le esposizioni ambientali tossiche se annusi o mangi il bugger invece di espellerlo.

(lotta per le azioni)

Cosa dice la scienza sui pericoli della caccia alle caccole?

Il Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus, a volte abbreviato in S. aureus) è un germe che può causare una varietà di infezioni da lievi a gravi. Gli studi dimostrano che si trova spesso nel naso (Parlare di trasferimento del naso).

Ecco che file studia una dichiarazione:

La pulizia nasale è associata alla gravidanza nasale di Staphylococcus aureus. Il suo ruolo nella traslocazione nasale può essere un fattore limitante in alcuni casi. Superare l’abitudine di attaccarsi al naso potrebbe facilitare le strategie per la decolonizzazione di S. aureus.

Raccogliersi il naso può anche essere associato a a alto rischio Trasmissione di Staphylococcus aureus nelle ferite, dove rappresentano un rischio più grave.

Gli antibiotici non funzionano sempre su questi batteri. il suo articolo ora cosa o cosa:

La crescente resistenza agli antibiotici richiede che gli operatori sanitari valutino le abitudini di tenuta del naso dei loro pazienti e li istruiscano su modi efficaci per prevenire questa pratica.

Anche la pulizia del naso può essere un vettore di infezione Streptococcus pneumoniaeche è una causa comune di Polmonite entro Altre infezioni.

In altre parole, infilare un dito nel naso è un ottimo modo per spingere i germi nel tuo corpo o diffonderli nell’ambiente con il tuo dito pulito e sospettoso.

C’è anche il rischio che piaghe e abrasioni si sviluppino all’interno delle narici, che possono consentire ai batteri patogeni di invadere il tuo corpo. Si chiama pizzicamento compulsivo del naso fino al punto di autolesionismo il naso.

Ben fatto. E adesso?

Alcuni lo mangiano (il termine tecnico è deglutizione mucosa, che significa “nutrirsi di muco”). Oltre al fatto che mangiare una caccola è disgustoso, ha a che fare con l’ingestione di tutti quei germi trasportati dal muco, metalli tossici e inquinanti ambientali di cui abbiamo parlato sopra.

Altri lo scansionano sulla cosa più vicina, un piccolo regalo che qualcun altro scopre in seguito. Disgustoso… ed è un ottimo modo per diffondere i germi.

Alcune delle persone più sane e rispettose usano un fazzoletto per raccogliere tutto, quindi lo gettano nella spazzatura o nel water.

Questa è forse una delle opzioni meno cattive, se devi a tutti i costi ficcarti il ​​naso. Assicurati solo di lavarti bene le mani dopo esserti soffiato il naso o aver perforato il naso, perché fino a quando il muco non è completamente asciutto, i virus infettivi possono Abitare Sulle mani e sulle dita.

(lotta per le azioni)

Nessun consiglio al mondo ti impedirà di continuare la tua ricerca

Di nascosto, in macchina o sui tovaglioli, lo facciamo tutti. E ad essere onesti, è davvero soddisfacente.

Ma rendiamo omaggio al lavoro instancabile dei nostri meravigliosi nasi, muco e cavità dei seni e a questi incredibili adattamenti biologici. E non dimentichiamo che stanno cercando di proteggerci.

Il tuo naso fa gli straordinari per mantenerti in salute, quindi non complicarti ulteriormente infilandoci dentro le dita sporche. Non fare sport spoiler. Soffia delicatamente, elimina accuratamente il fazzoletto e lava le mani subito dopo.

Marco Patrick Taylor, Scienziato ambientale senior, Agenzia per la protezione ambientale Victoria; Professore Emerito, Facoltà di Scienze Naturali, Università di Macquarie; Gabriele FilippiProfessore di Scienze della Terra e Consigliere esecutivo, Institute for Environmental Resilience, Indiana University, IUPUI e altri Michael GillingsProfessore di Evoluzione Molecolare Università di Macquarie. Questo articolo è stato ripubblicato da Conversazione Licenza Creative Commons. imparare perarticolo originale.