Max Verstappen in testa, debriefing di venerdì in Messico

Mancano solo tre Gran Premi in questa stagione e la lotta è ancora molto serrata tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Dopo i primi due allenamenti liberi, è il momento del debriefing con Gaëtan Vigneron.

In termini di prestazioni, è Max Verstappen Chi comanda attualmente. “Nella prima sessione di prove libere, i distacchi sono stati minimi in quanto Max Verstappen era 47esimo dietro Lewis Hamilton. Nel pomeriggio il britannico era a più di cinque decimi dall’olandese come se la dichiarata supremazia della Red Bull qui cominciasse ad apparire”.

Mentre Verstappen possiede i file Dodici punti prima dei MondialiL’intimidazione è iniziata tra i due contendenti al titolo. “La Mercedes può sicuramente migliorare, e anche la Red Bull. La domanda è fino a che punto. Entrambi i campi sembrano concentrati e organizzati sull’argomento con possibili tentativi di intimidazione. Hamilton Intraprende una campagna di comunicazione spiegando che “bisogna dare l’esempio ai giovani” e che sarebbe “più facile” per lui “che ha molta esperienza rispetto a Max che sentirà la pressione della lotta per il titolo mondiale”, le argomentazioni vengono spazzate via dai principali stakeholders.

Di fronte alla crisi sanitaria, i due contendenti non stanno adottando lo stesso approccio all’alba della gara finale. “Su Covid, Verstappen non si preoccupa di spiegarlo come se si fosse rotto qualcosa mentre si infilava sotto la doccia mentre Hamilton rimane molto cauto e tiene una bolla molto piccola intorno a sé”.

Ci vediamo questa sera intorno alle 21 per seguire in diretta le qualifiche sul nostro sito.