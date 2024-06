Matteo Pavone, secondo agli US Open, domenica in finale con Bryson DeChambeau

Caldo, il fatto di ritrovarsi nel tratto finale del major non gli dava davvero la vertigine che un’impresa del genere rappresentava, soprattutto agli US Open e in compagnia di un americano che sarebbe stato pagato da un’intera nazione. “È semplicemente divertente, è davvero fantasticoPavon disse con calma. Non potevo sognare niente di meglio. A causa della mia esperienza con Masters, torno ad altre feste importanti con eccezioni, perché il clima atmosferico, che causa cattivi odori, non condivide la maggior parte del mondo, è per il bene del viaggio per tutta la vita. Poter farlo qui, è davvero bello, mi divertirò (…) Mi sono perso un po’ di vista in queste settimane, non avevo molta voglia di divertirmi, e Avevo aspettative anche molto alte, non giocavo per il mio piacere, giocavo a golf per altri motivi. Penso di essere riuscito a concentrarmi nuovamente su ciò che è essenziale per me e sul motivo per cui amo così tanto questo sport. E sembra chiaramente che funzioni questa settimana. »