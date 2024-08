La medaglia non è lontana: i Belgian Cats battono la Spagna e raggiungono le semifinali delle Olimpiadi del 2024

Era uno dei momenti più attesi questo mercoledì: la sfida dei quarti di finale del torneo olimpico femminile di basket tra Belgio e Spagna. I Belgian Cats, che si sono qualificati come terzi migliori, hanno affrontato un’opposizione consolidata, i leader del loro girone, ma hanno perso contro il Belgio nella finale europea. L’incontro, offerto al Belgio, è stato un grande successo per la nostra selezione.

Nonostante il grande spavento a 5 minuti dalla fine, con 6 punti subiti in pochi istanti, i belgi sono rimasti in controllo e non sono crollati sotto la pressione. Il risultato: una vittoria per 66-79 e un posto nelle semifinali di questo torneo olimpico. Così potranno continuare a sognare una medaglia. I Cats affronteranno la vincente dello scontro tra Francia e Germania, in programma alle 18, mentre l’Australia ha già ratificato il proprio biglietto, mentre Nigeria e Stati Uniti si affronteranno alle 21,30. La semifinale è prevista per il 9 agosto.