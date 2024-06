Lunedì i primi operai arrivano alla fabbrica Safran di Marchen

Le cose si stanno muovendo questa settimana all’interno del Safran Aviation Group. In particolare sul sito attualmente in fase di realizzazione in zona Forges a Marchin. È qui che ha sede la filiale Safran Blades, un centro di eccellenza di circa 10.000 mq dove presto verranno prodotte le pale dei compressori per motori aeronautici.

È lunedì 3 giugno 2024 e il personale amministrativo della startup lascia i suoi uffici temporanei a Liegi in Val-Benoit per stabilire la propria sede nella valle di Hoyoux. Sono coinvolti circa quaranta fattori. Questa forza lavoro raddoppierà quando la fabbrica sarà costruita e attrezzata, forse prima della fine di quest’anno.

Alta tecnologia vallone

Il nuovo stabilimento Safran Blades di Marchen, costruito sulle ceneri lasciate da ArcelorMittal, è strettamente legato all’attività della filiale Safran Aero Boosters, che impiega circa 1.500 persone nel suo sito di Melmort.

La filiale Herstal del Gruppo Safran si è posizionata come leader mondiale nella progettazione, produzione e assemblaggio di compressori a bassa pressione per motori aeronautici.

Si prevede che il nuovo stabilimento Marchin produrrà circa 400.000 alette in titanio all’anno, utilizzate nei compressori dei motori aeronautici. “Attualmente abbiamo bisogno di 1,5 milioni di pinne all’anno. Vengono prodotte dal nostro gruppo ma anche da altri fornitori in Cina, Israele o Tailandia. Il mercato è ristretto. Abbiamo perso la nostra fabbrica tailandese, la cui fabbrica è andata a fuoco e gli israeliani hanno abbandonato questa produzione non erano più in grado di realizzare profitti. Per quanto riguarda la produzione cinese, dipendiamo sempre da possibili problemi geopolitici, quindi vogliamo garantire la nostra produzione.“, spiega François Lepot, presidente di Safran Aero Boosters.

Centinaia di migliaia di pinne che saranno presto prodotte presso la Safran Blades di Marchen forniranno lo stabilimento Safran Aero Boosters di Melmort, dove verranno installate nei compressori per i motori a reazione degli aerei.

Si prevede che le macchine giganti appariranno alla fine di giugno

I lavori di ingegneria civile iniziati nell’autunno del 2023, affidati a Galère, stanno per essere completati nel sito del nuovo stabilimento Safran a Marchin.

– Commenti – Vengono disegnate le posizioni delle maestose macchine di produzione. © Didier de Hou

In attesa che vengano installati gli uffici finali, le riunioni in loco vengono completate presso la Forges Church, che è affittata dal mulino della chiesa locale e che funge anche da sala da pranzo per i lavoratori.

A pochi passi di distanza, è stato completato il massiccio sviluppo edilizio industriale ai margini di Hoyoux. La fase successiva consisterà nell’installazione delle macchine di produzione. L’arrivo degli elementi che lo costituiranno è previsto per la fine di giugno tramite eccezionali convogli terrestri. In fabbrica sono state individuate le ubicazioni di ciascuna struttura e sono state scavate grandi buche per garantirne la completa stabilità.

Utilizzando complessi processi tecnologici, le macchine trasformeranno le aste di titanio in alette con precisione millimetrica. Queste pale saranno dotate di compressori a bassa pressione nei motori degli aerei. Questi compressori comprimono l’aria per entrare nel reattore.

Le pale in titanio alimentano i motori LEAP (Advanced Aviation Propulsion), una generazione di motori a reazione che alimentano molti aerei Airbus A320 e Boeing 737 MAX.

La creazione della filiale Safran Blades rappresenta un investimento di 50 milioni di euro, realizzato in collaborazione con le autorità pubbliche valloni e federali, Wallonie Entreprendre e la Società federale di partecipazione e investimento (SFPIM).

Al termine delle varie fasi di collaudo degli impianti, sarà possibile avviare effettivamente la produzione a Marchen, nel corso dei primi mesi del 2025.

Da 4 a 7.00.000 unità

La capacità produttiva annua prevista è di 400.000 pale a Marchen, ma il Gruppo Safran potrebbe decidere di aumentare l’area a 700.000 unità.

Cento posti di lavoro

Più di 1.500 lavoratori, tra cui diverse centinaia di ingegneri, lavorano presso Safran Aero Boosters, nella zona di Melmort. Un centinaio di opportunità di lavoro dovrebbero costituire la struttura Safran Blades a Marchen.

Verso la decarbonizzazione

La decarbonizzazione dell’industria aeronautica entro il 2035 rappresenta una grande sfida per il gruppo aeronautico. I ricercatori valloni di quest’ultima ci stanno già lavorando.