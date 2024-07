L’omicidio della piccola Celia, 6 anni: tossicodipendente da hashish e problemi psicologici Al centro del caso la responsabilità penale del suocero

Di base

Il sospettato del rapimento e dell’omicidio della figliastra Celia, 6 anni, nella Senna Marittima, venerdì 12 luglio. Il sospettato, 42 anni, soffre di disturbi psicologici. È stato portato in ospedale e seguiranno diversi accertamenti. La questione principale: accertare la responsabilità penale di questo tossicodipendente.

Quattro giorni dopo il ritrovamento del corpo di Celia, 6 anni, in un sentiero nel bosco a Saint-Martin-de-Live, nella regione della Senna Marittima, la sera di venerdì 12 luglio, restano molti interrogativi sulla bambina omicidio. . Mentre sabato i gendarmi hanno arrestato il patrigno della bambina, un uomo di 42 anni, dopo aver lanciato un’allerta per rapimento, lo stato mentale di quest’uomo non ha permesso agli investigatori di portare avanti le indagini.

“Per colpa sua Dichiarazioni false in custodia di poliziaL’indagato, infatti, è stato visitato da uno psichiatra che ha notato in particolare pensieri deliranti di persecuzione, associazione a delinquere, filiazione e Allucinazioni ingiuntive e aggressive asimmetriche“, ha confermato il procuratore di Rouen, Frédéric Thié, in un comunicato stampa questo fine settimana. Su richiesta del prefetto della Seine-Maritime, il sospettato è stato trasferito d’ufficio in ospedale, e le sue condizioni non sono più compatibili con le procedure di detenzione della polizia.

Qualche responsabilità penale?

Dipendente dalla resina di cannabis È già noto disturbi psichiatriciL’uomo quarantenne viveva da circa due anni con la madre della piccola in una casa situata nella cittadina di Saint-Martin-de-Live a nord di Rouen.

Venerdì tra la coppia è scoppiato un violento litigio. Ferita dopo questo acceso alterco, la madre di Celia ha lanciato l’allarme per denunciare la fuga del suo compagno che aveva appena aggredito la figlia, che aveva rapito prima di scomparire. Il corpo di Celia è stato ritrovato solo la sera in un bosco non lontano dall’abitazione della coppia. Sarebbe stata una vittimaUn colpo violento alla nuca. La polizia ha trovato il fuggitivo la mattina dopo vicino al luogo dell’incidente. Le indagini non hanno ancora chiarito le reali ragioni di questa tragedia.

Tra follia e violenza domestica, lo scenario non è ancora scolpito perché, in particolare,Stato psicologico Chi è il principale imputato? È possibile che nel prossimo futuro venga aperta un’inchiesta giudiziaria per proseguire le indagini. Obiettivo: comprendere meglio gli sviluppi di questa tragedia e nominare esperti per valutare la responsabilità penale del sospettato.

La posta in gioco è alta: si tratta di sapere se vi è motivo di concludere che qualcosa sia possibile Eliminare la discriminazione Quest’uomo durante gli eventi. Il che può avere conseguenze per il possesso o il mancato possesso di a Processo davanti al tribunale penale. Il patrigno di Celia soffre di una malattia mentale che gli impedisce di avere il pieno controllo sulle sue azioni? Che ruolo potrebbe avere il suo uso di droga nella commissione dei fatti?

Su queste domande gli specialisti dovranno lavorare e fornire risposte alla giustizia. Le conclusioni di queste valutazioni di esperti potrebbero essere ancora necessarie molto tempo.

Dal 2022 e dal caso Sarah Halimi, il diritto della responsabilità penale in relazione all’uso di sostanze psicotrope si è evoluto. L’uso di sostanze stupefacenti al momento della commissione di un reato non può costituire un argomento che possa giustificare automaticamente la rimozione del controllo sulle proprie azioni.