Lo yacht di Steve Jobs si scontra con la barca del miliardario messicano Ricardo Salinas Pliego, ed è molto arrabbiato.

Yacht Party – Questo è quello che chiamiamo il problema dell’uomo ricco. Lo yacht Plego del miliardario messicano Ricardo Salinas è stato speronato il 22 luglio al largo delle coste di Napoli, in Italia, da un’altra imbarcazione di lusso. Cosa ha causato la collisione? Il fiore che ha costruito Steve Jobs, co-fondatore di Apple, morto nel 2011, che ora è di proprietà della vedova, Lawrence Powell Jobs. Anche se nessuno è rimasto ferito, la barca dell’uomo d’affari messicano è ora decorata con ” Un grosso graffio costerà caro “, ha scritto quest’ultimo in un commento su un post di Instagram che mostrava la collisione, pubblicato mercoledì 7 agosto.

“ Per fortuna la cosa non era più grave “, mette in prospettiva il miliardario messicano, fondatore di GrupoSalinas e proprietario della Lady Moura, una barca a sette ponti con un prezzo di vendita iniziale di circa 105 milioni di euro, secondo Osservatore monegasco.

Nel video si sentono le urla di panico delle persone a bordo quando hanno visto un altro yacht. Della stessa dimensione »Precipitatevi contro di loro. Ma niente aiuta E il fiore Finisce per colpire la signora Maura prima di ritirarsi. Lo yacht, progettato per assomigliare ai prodotti Apple, è stato venduto per la modica cifra di 120 milioni di euro. Nessuno degli armatori era a bordo delle imbarcazioni al momento dell’incidente, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico “Daily Mail” parigino.

“ Non mancano gli stronzi al mondo »

Ciò non impedisce a Ricardo Salinas Pliejo di mostrarlo chiaramente nel suo post su Instagram: “ Vorrei sapere cosa stavano facendo il capitano e l’equipaggio per evitare di essere visti. » prima di aggiungerlo Non mancano gli stronzi al mondo “E insistendo sull’importanza” Al timone deve esserci un leader responsabile e vigile ».

Secondo Capitan Venus, sarà “ Cambio improvviso di vento » Il che causerebbe una collisione, riferisce Mari. I capitani delle due imbarcazioni di lusso si sono incontrati subito dopo l’incidente per valutare il costo delle riparazioni. Per imbarcazioni del genere basta un graffio per far lievitare il conto, cosa che il miliardario messicano non esita a sottolineare. Ironicamente, invita i suoi abbonati a “ Acquista prodotti Apple per aiutarli a pagare ».

Problemi che il resto del mondo trova alquanto invidiabili. “ Un giorno voglio affrontare questo problema milionario “, ” I ricchi e i loro problemi. “, ” Questo è esattamente il motivo per cui non ho mai voluto investire in uno yacht “, hanno scherzato alcuni utenti nei commenti.

