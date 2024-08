La Russia ha annunciato giovedì mattina di aver sventato diversi attacchi ucraini di droni e missili nell’ovest del paese. I fatti sono avvenuti in particolare nella regione di Volgograd, dove, secondo le autorità locali, è scoppiato un incendio in un sito appartenente al Ministero della Difesa. Segui le informazioni più recenti.

Documento TF1 – nel cuore di Kursk Dal 6 agosto l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a sorpresa nella regione russa di Kursk. La guerra iniziata due anni fa è scoppiata sul suolo russo, costringendo la popolazione della regione ad adattarsi. Il giornalista di TF1 Jérôme Jarrow ha visitato il sito. "duro colpo" Josep Borrell ha stimato mercoledì sul social network Il capo della diplomazia europea ha anche stimato che l'eliminazione delle restrizioni sull'uso delle capacità militari contro l'esercito russo impegnato in Ucraina, nel rispetto delle regole internazionali, avrebbe diverse conseguenze importanti, come "il rafforzamento della Forza di "autodifesa" ucraina". Ha aggiunto che ciò potrebbe "anche aiutare a salvare vite umane e ridurre la devastazione in Ucraina". Attacchi ucraini La Russia ha affermato giovedì mattina di aver sventato diversi attacchi ucraini di droni e missili nell'ovest del paese, in particolare nella regione di Volgograd dove è scoppiato un incendio in un sito del Ministero della Difesa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il governatore locale Andrei Bocharov ha annunciato sul social network Telegram che la difesa aerea "ha respinto un attacco di droni sul territorio della regione di Volgograd nella regione di Marinovka e la maggior parte dei droni è stata distrutta". Andrei Bocharov ha aggiunto che dopo che almeno una di queste macchine si è schiantata, "è scoppiato un incendio sul territorio di una struttura appartenente al Ministero della Difesa" prima che fosse spento, sottolineando che non ci sono state vittime. Aggiornamento sulla situazione La Russia ha affermato di aver impedito un tentativo di incursione da parte di un gruppo di "sabotatori" ucraini nella regione di confine di Bryansk, adiacente alla regione di Kursk, teatro di un attacco lanciato dall'esercito ucraino.

Il cancelliere tedesco Olaf Schulz ha confermato che l'Ucraina ha preparato il suo attacco nella regione russa di Kursk "in completa segretezza e senza alcuna reazione".

I residenti ucraini stavano fuggendo dall'avanzata delle forze russe mercoledì verso Pokrovsk, un importante nodo logistico nell'Ucraina orientale, al quale continuano ad avvicinarsi.

Il cancelliere tedesco Olaf Schulz ha confermato che l’Ucraina ha preparato il suo attacco nella regione russa di Kursk “in completa segretezza e senza alcuna reazione”.

I residenti ucraini stavano fuggendo dall’avanzata delle forze russe mercoledì verso Pokrovsk, un importante nodo logistico nell’Ucraina orientale, al quale continuano ad avvicinarsi.

Un tribunale russo ha condannato in contumacia l'ex deputato e esponente dell'opposizione Dmitry Gudkov, accusato di aver diffuso informazioni "false" sull'esercito russo e che vive in esilio dal 2021.

Mercoledì i residenti fuggivano dall’avanzata delle forze russe verso Pokrovsk, un importante nodo logistico nell’Ucraina orientale, al quale continuano ad avvicinarsi nonostante l’attacco lanciato da Kiev nella regione di confine russa di Kursk. Nelle ultime settimane l’esercito russo ha preso il controllo di villaggi su villaggi in questo settore del fronte, che ora si trova a una decina di chilometri da Pokrovsk. Lo hanno ordinato lunedì le autorità regionali “Sgombero forzato” Famiglie con bambini provenienti da questa città di 53.000 abitanti che si trova sulla strada per le roccaforti ucraine di Chasev Yar e Kostyantinivka.

I russi raddoppiano le loro conquiste

Tra gli altri segnali di progresso, l’esercito russo ha annunciato mercoledì di aver preso il controllo di un nuovo villaggio in questo settore, il villaggio di Gilani, situato a una ventina di chilometri a est di Pokrovsk. Martedì ha annunciato di aver conquistato New York City, nell’Ucraina orientale, una vittoria altamente simbolica per via del suo nome. Ma la Russia offre questa regione anche come un’importante piattaforma logistica per le forze ucraine nel blocco di Turetsk. Tuttavia, soldati e blogger ucraini hanno confermato mercoledì che parte di New York è ancora sotto il controllo delle forze ucraine.

Se l’offensiva militare ucraina iniziata il 6 agosto nella regione russa di Kursk riceve grande attenzione perché trasferisce le ostilità nel territorio dell’attaccante, il centro dei combattimenti resta nella regione industriale ucraina del Donbass (est), dove sono concentrati i soldati russi. presente. Il vantaggio è che sono più attrezzati e più numerosi.

Secondo le autorità ucraine l’operazione Kursk mira a creare… “tampone” sul territorio russo per respingere i bombardamenti, costringere Mosca a ridistribuire lì truppe da altri settori del fronte o addirittura fungere da merce di scambio durante eventuali colloqui di pace. “giustizia”. Tuttavia, l’attacco ucraino alla regione di Kursk non sembra aver allentato la pressione russa su Pokrovsk.