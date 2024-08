L’inglese Bill Gates è tra i dispersi nell’affondamento dello yacht italiano

Nel cuore della notte, venti violenti e un vero e proprio diluvio hanno spazzato la costa, provocando danni materiali alle strutture balneari: secondo numerosi media, una colonna idroponica, una colonna circolante di aria e acqua, ha attraversato questa zona.

A bordo dello yacht c’erano dodici passeggeri e dieci membri dell’equipaggio, la maggior parte dei quali erano cittadini britannici.

Il direttore della Protezione civile siciliana, Salvo Cucina, ha detto all’AFP che tra loro c’era l’imprenditore tecnologico Mike Lynch, soprannominato “Bill Gates della Gran Bretagna”.

“Molti urlavano”

L’imprenditore 59enne, fondatore della società editrice di software Autonomy, è uno degli imprenditori tecnologici più noti della Gran Bretagna.

Un corrispondente dell’Agence France-Presse ha riferito che anche sua figlia Hannah era scomparsa, ma sua moglie Angela Pacaris è stata salvata e portata in un ospedale locale con lievi ferite.

15 persone sono state salvate e sette erano inizialmente disperse, tra cui un membro dell’equipaggio e sei passeggeri, di nazionalità britannica, americana e canadese. Il corpo di una delle sette persone scomparse è stato successivamente ritrovato tra i rottami della barca a vela.

“La nostra priorità è collaborare con le ricerche in corso e fornire tutto il supporto necessario ai passeggeri e all’equipaggio sopravvissuti”, ha dichiarato in una nota Camper & Nicholsons, l’originale proprietario britannico dello yacht.

Charlotte Golonski, una passeggera britannica di 35 anni sulla barca a vela che era con suo marito, ha detto di aver perso la figlia di un anno per “due secondi” in acqua prima di recuperarla.

Ha raccontato all’agenzia di stampa italiana ANSA: “L’ho abbracciata subito in mezzo alla furia delle onde. Molti urlavano. Per fortuna la scialuppa era gonfia e abbiamo a bordo 11 persone”. La donna e il suo bambino sono stati portati in ospedale, ma sono fuori pericolo.

Carsten Boerner, il capitano di un altro yacht che era ancorato nelle vicinanze al momento della tempesta, ha detto che si è verificato un “uragano molto forte” e ha dovuto lottare per mantenere stabile la sua barca.

“Abbiamo notato che la barca dietro di noi era scomparsa”, ha detto improvvisamente alla stampa. Ha aggiunto: “Abbiamo trovato questa scialuppa di salvataggio… con a bordo un bambino piccolo e la moglie del proprietario”.

I media hanno riferito che tra gli altri sopravvissuti, la maggior parte dei quali britannici, c’erano due cittadini franco-britannici, uno dello Sri Lanka, un neozelandese e un irlandese.

Lunedì è tornato il sole, consentendo alle squadre di soccorso di effettuare ricerche in mare calmo con la partecipazione di un elicottero e di sommozzatori attorno al relitto della barca, che giace ad una profondità di 50 metri.

Colonna d’acqua

Secondo quanto riportato dai media, la barca a vela, che era ancorata a circa 700 metri al largo del porto di Porticello, si è trovata sul percorso di un ruscello, un fenomeno che negli ultimi anni è stato sempre più osservato in Europa.

Fabio, un pescatore testimone del trambusto, ha raccontato all’AFP: “Siamo stati lì, i primi a prestare soccorso, ma non abbiamo trovato nessuno in mare. Abbiamo trovato solo cuscini e resti della barca. Abbiamo subito chiamato il porto. ” Si avvicina “intorno alle 3:30”

L’agenzia ANSA cita le parole di uno dei testimoni: “Questa barca era completamente illuminata intorno alle 4,30 del mattino e non c’era più (…). Una normale giornata di vacanza che trascorro volentieri in mare trasformato in una tragedia”.

Negli ultimi anni si è parlato soprattutto di Mike Lynch sotto processo in un caso di frode legato alla vendita del software Autonomy al gruppo americano HP per 11 miliardi di dollari nel 2011.

HP ha accusato Autonomy di falsificare i propri conti e in particolare ha accusato Mike Lynch di gonfiare artificialmente i ricavi dichiarati, la crescita delle vendite e i margini della società.

Nel 2023, è stato estradato dal Regno Unito negli Stati Uniti per essere processato, ma è stato assolto a giugno dopo un processo a San Francisco.