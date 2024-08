Le operazioni umanitarie delle Nazioni Unite a Gaza sono sospese

Trovate qui il nostro aggiornamento sulla situazione di ieri.

Un palestinese cammina vicino a un appartamento colpito durante un raid israeliano a Gaza City, il 26 agosto 2024. AYMAN AL HASSI / REUTERS

L’esercito israeliano ha effettuato attacchi mortali nella Striscia di Gaza lunedì 26 agosto, un giorno dopo l’escalation al confine israelo-libanese mentre le tensioni con Hezbollah continuavano ad aumentare dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas nei territori palestinesi. Nel frattempo, i mediatori egiziani, qatarioti e americani stanno ancora cercando di raggiungere un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, accompagnato dal rilascio di ostaggi in cambio della liberazione dei prigionieri palestinesi. Giovedì al Cairo è iniziato un nuovo ciclo di negoziati con gli israeliani.

Hamas conduce una guerra contro Israele a causa del suo attacco senza precedenti sul territorio israeliano del 7 ottobre, che ha provocato la morte di 1.199 persone da parte israeliana, la maggior parte dei quali erano civili, secondo un conteggio dell’Agence France-Presse. Sui dati ufficiali. Delle 251 persone rapite quel giorno, 105 sono ancora a Gaza, di cui 34 che l’esercito ha dichiarato uccise. La campagna militare lanciata in risposta da Israele ha provocato la morte di 40.405 persone e il ferimento di altre 93.468 nei territori palestinesi, secondo quanto annunciato domenica dal Ministero della Sanità del governo di Hamas, senza poter verificare questi dati.

Alto funzionario: le operazioni umanitarie delle Nazioni Unite a Gaza sono state interrotte

Lunedì le Nazioni Unite sono state costrette a sospendere le loro operazioni umanitarie nella Striscia di Gaza a causa di un nuovo ordine di evacuazione israeliano contro Deir al-Balah nei territori palestinesi centrali, secondo quanto affermato dall’Agence France-Presse, citato da un alto funzionario delle Nazioni Unite. .

Dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas in ottobre, l’ONU è stata costretta a farlo di tanto in tanto “ritardare o interrompere” Nelle sue operazioni, “Ma non fino al punto di dire concretamente che non possiamo più fare nulla”. Ha aggiunto che, allo stato attuale delle cose, ha sottolineato il suo desiderio di riprendere le operazioni il prima possibile.

Hezbollah colpisce: “Gli equilibri strategici hanno subito cambiamenti fondamentali a scapito di Israele”, secondo l’Iran

Fumo che si alza dal luogo di un attacco aereo israeliano su Zebqine, nel sud del Libano, il 25 agosto 2024. Konat Hajo/AFP

Lunedì l’Iran si è rallegrato per l’attacco effettuato il giorno prima dagli Hezbollah libanesi, suoi alleati, contro siti israeliani. Il Movimento islamico libanese ha annunciato domenica di aver lanciato centinaia di droni e missili contro Israele come rappresaglia per l’uccisione di uno dei suoi leader militari, Fouad Shukr, ucciso in un raid israeliano il 30 luglio a Beirut.

Dopo questo processo, “Gli equilibri strategici hanno visto cambiamenti fondamentali a scapito di” Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani SU. L’esercito israeliano è insorto “Ha perso il suo potere offensivo e deterrente”. Deve farlo adesso “Difesa dagli attacchi strategici”Ha aggiunto il signor Al-Kanaani.

L’esercito israeliano non ha annunciato alcuna vittima nei raid di Hezbollah, ma si è limitato a sottolinearlo “danni minori”compresi gli incendi. Ha affermato di aver sventato un attacco su larga scala da parte di Hezbollah, un gruppo sciita finanziato e armato dall’Iran, effettuando diversi attacchi in Libano. Israele, acerrimo nemico della Repubblica islamica dell’Iran, “Potrebbe provare a nascondere, distorcere o nascondere alcuni dei fatti relativi alle operazioni di Hezbollah, ma sa benissimo che i fatti non cambieranno”.poursuiv m. Cananeo.

Anche il portavoce del parlamento iraniano Mohammad Bagher Qalibaf ha accolto con favore l’operazione di Hezbollah domenica, affermandolo “È riuscito a prendere di mira installazioni militari e di intelligence sensibili”. E Israele.

Dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, scoppiata a seguito di un attacco senza precedenti lanciato dal movimento islamico palestinese sul territorio israeliano il 7 ottobre, Hezbollah e l’esercito israeliano si sono scontrati quasi quotidianamente con il fuoco base al confine israelo-libanese. Le tensioni sono peggiorate nelle ultime settimane, sollevando i timori di una conflagrazione regionale.

Gaza: le ONG che difendono i giornalisti chiedono all’Unione Europea di fare pressione su Israele

Lunedì una sessantina di organizzazioni internazionali in difesa della stampa hanno chiesto all’Unione europea di sospendere l’accordo di associazione con Israele. Dopo l’attacco del movimento islamico del 7 ottobre al territorio israeliano, il governo di Benjamin Netanyahu ha adottato una serie di misure “Limitare la libertà dei media, creando di fatto un sistema di censura”.Scrivete al Comitato per la Protezione dei Giornalisti (CPJ), Reporter Senza Frontiere (RSF), Human Rights Watch (HRW) e alla Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ), con questa lettera, una copia della quale è stata ottenuta dall’AFP.

Chiedono al capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, e al commissario al Commercio Valdis Dombrovskis di sospendere l’accordo di associazione – che riguarda in particolare il commercio – e “Sanzioni mirate contro i funzionari” delle violazioni dei diritti umani. Dal 7 ottobre, più di cento giornalisti palestinesi sono stati uccisi nel conflitto, oltre a due israeliani e tre libanesi, il che significa che “Il periodo più sanguinoso” alla stampa da decenni. Forse alcune delle vittime lo erano “mirato”Le organizzazioni firmatarie sono state accusate.

