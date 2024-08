Le analisi chimiche parlano chiaro: gli adolescenti puzzano di capra!

È stato scientificamente provato che gli adolescenti puzzano di capra…

E non solo capre. La composizione del bouquet olfattivo prodotto dagli adolescenti proprio al momento della pubertà è molto complessa. I chimici tedeschi ne hanno appena chiarito la struttura. Per il loro studio, hanno raccolto gli odori corporei di bambini molto piccoli di età inferiore ai 3 anni e di adolescenti dai 14 ai 18 anni. I partecipanti hanno dormito tutta la notte con piccoli assorbenti sotto le ascelle. Prima dell’esperimento, è stato detto loro di non usare deodoranti per due giorni e di non mangiare aglio o qualsiasi altro cibo che potesse alterare il loro odore.

Le analisi chimiche del materiale raccolto dai tamponi assorbenti hanno rivelato alcune lievi differenze nella composizione tra i due gruppi di età che hanno fatto una grande differenza. Tra i più giovani abbiamo trovato in grande quantità un composto il cui odore ci ricordava quello delle viole. Mentre tra gli adolescenti sono state osservate concentrazioni più elevate di acidi carbossilici, che emettono odori di muffa, formaggio e capra. La formazione delle sue molecole è legata alla produzione di sebo, che aumenta durante la pubertà. A questo cocktail già piccante vengono aggiunti composti steroidei, il cui aroma ricorda l’urina, il sudore e il muschio.

Quindi sii un po’ indulgente con i tuoi ragazzi, se non odorano più di viola, probabilmente non c’è molto che possano fare al riguardo.

Per saperne di più: Lo studio è stato pubblicato in Chimica delle comunicazioni E un articolo da Posta espressa internazionale

Vermi carnivori giganti dominavano gli oceani più di 500 milioni di anni fa

Ti sto parlando di un’epoca che nemmeno i dinosauri più antichi conoscevano. Ricercatori in Groenlandia hanno appena scoperto i fossili di un gruppo di animali che vivevano negli oceani 538 milioni di anni fa. Questi sono enormi vermi carnivori a cui gli scienziati hanno dato un nome Verbestia, Mostro horror in latino.

Queste creature avevano pinne lungo il corpo, una testa caratteristica con lunghe antenne e un’imponente bocca con mascelle. Questi animali misuravano al massimo una trentina di centimetri, ma ai loro tempi bastavano questi per farne dei giganti. Secondo i ricercatori, Verbestia, Era un grande predatore. Occupavano la cima della catena alimentare come alcuni squali oggi. Si suppone che questi vermi carnivori abbiano governato gli oceani per 10-15 milioni di anni. Poi la ruota dello sviluppo girò. I loro parenti viventi più prossimi sono lunghi meno di un centimetro e si nutrono di minuscolo plancton.

Per saperne di più Lo studio è pubblicato sulla rivista Progresso scientifico E un articolo sul sito Università di Bristol

Mucche “travestite” da zebre per sfuggire agli insetti

La sperimentazione è stata condotta in Giappone nella regione agricola di Yamagata tra il 2021 e il 2023. I ricercatori hanno rintracciato strisce bianche sul mantello scuro di molte mucche. Hanno scoperto che i ruminanti travestiti da zebre facevano molti meno movimenti per sbarazzarsi dei tafani e delle mosche che normalmente li infastidiscono. Gli insetti sembrano infastiditi dalle linee, che creano su di loro una sorta di illusione ottica.

Liberate dalle molestie, le mucche zebra hanno acquisito tranquillità e sono diventate più produttive. I ricercatori sottolineano che il nuovo aspetto delle mucche striate non ha suscitato alcuna disapprovazione da parte dei loro coetanei, che hanno mantenuto il mantello dell’uniforme.

Per saperne di più: Lo studio precedente che ha ispirato questo nuovo esperimento è stato pubblicato in Un vantaggio un articolo dei nostri amici di Informazioni sulla Francia E un articolo da Giornale Asahi Shimbun