Le agenzie spaziali europee e canadesi scommettono sui sensori quantistici spaziali

IL SensoriSensori Le tecnologie quantistiche stanno suscitando grande interesse nelle applicazioni spaziali grazie alla loro capacità di fornire letture ad alta precisione dallo spazio. Nel settembre 2023, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare David Roy Guay, CEO e co-fondatore di SBQuantumuno sviluppatore leader di magnetometri quantistici a base di diamante. SBQuantum annuncia oggi la firma di due contratti con le principali agenzie spaziali, a testimonianza del crescente interesse per la tecnologia di misurazione quantistica che sta spostando gli standard di precisione ed efficienza nello spazio rispetto alle tecnologie esistenti.

Valutazione dei magnetometri quantistici per missioni spaziali innovative

all’inizio,Agenzia spaziale europeaAgenzia spaziale europea L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha incaricato SBQuantum di valutare la fattibilità della tecnologia del magnetometro quantistico al diamante negli ambienti spaziali. Questo progetto consentirà all’ESA di valutare l’affidabilità e la precisione dei sensori sviluppati da SBQuantum, esplorando al tempo stesso come questi dispositivi possano essere implementati sui satelliti per una serie di applicazioni. L’accento sarà posto su compiti volti ad arricchire la nostra comprensione della Terra e del suo ambiente magnetico. Per esempio, ” I magnetometri satellitari svolgeranno un ruolo chiave nel monitoraggio delle tempeste magnetiche, che possono avere effetti dannosi sulla navigazione e sulle comunicazioni. “, definisce David Roy Guay.

per questo contratto” SBQuantum cerca di dimostrare il potenziale dei suoi magnetometri quantistici come alternativa ai satelliti più grandi, come Swarm dell’Agenzia spaziale europea “, conferma David Roy Guay. L’obiettivo è progettare” Meno costosi ma efficaci, i piccoli satelliti sono in grado di studiarne l’effetto TempesteTempeste Radiazione solare sulla ionosfera, per contribuire alla previsione TerremotiTerremoti e analizzarne lo sviluppo Il campo magnetico terrestreIl campo magnetico terrestre col tempo “Vuole fare chiarezza. “Nel futuro sciami di satelliti per l’osservazione magnetica” Può fornire funzionalità di navigazione senza Sistema di posizionamento globale (GPS)Sistema di posizionamento globale (GPS) In ambienti ostili, come quelli sotterranei o sott’acqua e nelle zone di conflitto “, aggiunge.

Test pionieristici del magnetometro quantistico a 40 km di altitudine

Da parte sua,Agenzia spaziale canadeseAgenzia spaziale canadese (ASC) ha selezionato SBQuantum per testare il suo magnetometro ad un’altitudine di 40 chilometri come parte del programma Stratos. I test mireranno a dimostrare la capacità del dispositivo di raccogliere dati accurati in condizioni estreme, comprese temperature fino a -60 gradi Celsius e ambienti a basso consumo. pressionepressioneDurante l’esposizione alle radiazioni. Questo progetto includerà anche una dimostrazione del posizionamento magnetico, un’innovazione che può sostituire la tradizionale infrastruttura GPS fornendo un segnale insensibile ai disturbi.

Il progetto con ASC prevederà “ E anche test di qualificazione spaziale, tenendo conto degli shock durante il lancio e delle radiazioni OrbitaOrbita e temperature estreme », vorrei sottolineare David Roy Guay. SBQuantum si impegna a migliorare Le prestazioni del suo sensore misurano i più piccoli cambiamenti nel campo terrestre, il che consentirà di prevedere meglio i movimenti del pianeta. Polo magneticoPolo magnetico “Il dispiegamento in orbita bassa è previsto per il 2026, con l’obiettivo di effettuare le prime misurazioni del magnetometro a base di diamante in condizioni OrbiteOrbite.

Il potenziale dei magnetometri quantistici per l’esplorazione e la mappatura

Conferma il SostenibilitàSostenibilità La precisione di questi dispositivi aprirà la strada a molte applicazioni spaziali. Ciò potrebbe includere Controllo dell’assetto e sterzo RoverRover Su altri pianeti, oltre a mappare le risorse minerarie che si trovano sotto la superficie terrestre ColoramiColorami “, cita come esempio David Roy-Guay. Inoltre, questi sensori possono essere “ Sono facilmente integrati su piccoli cubesat e lanciati in orbita a basso costo, fornendo dati accurati su… MagnetismoMagnetismo e geofisica terrestre, essenziali per la pianificazione delle operazioni, la logistica e altre applicazioni correlateS “.