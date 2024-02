L'azienda cinese Honor lancia lo smartphone Magic 6 Pro AI a livello globale – 25 febbraio 2024 alle 15:02.

La società tecnologica cinese Honor ha lanciato domenica a livello globale il suo nuovo smartphone Magic 6 Pro e ha introdotto una funzione sperimentale di tracciamento oculare AI che consente agli utenti di sbloccare e spostare le proprie auto da remoto semplicemente guardando lo schermo della fotocamera del telefono.

Lo strumento è già disponibile in Cina e l’azienda sta lavorando per integrarlo commercialmente all’estero.

Honor, che è stata venduta da Huawei Technologies nel novembre 2020 ed è ora di proprietà della Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., di proprietà statale, fino a domenica aveva commercializzato il suo nuovo telefono esclusivamente in Cina.

Le aziende tecnologiche e di telecomunicazioni stanno presentando nuovi prodotti e funzionalità in vista del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, ​​che inizierà lunedì, nella speranza che l'hype sull'intelligenza artificiale aumenti le prospettive di business.

I produttori di smartphone sperano che la mania dell’intelligenza artificiale contribuisca a rilanciare il mercato stagnante degli smartphone, anche se molti esperti affermano che l’intelligenza artificiale generativa potrebbe sollevare preoccupazioni legali o etiche.

L'azienda, che compete con aziende del calibro di Apple e Oppo per una quota del mercato cinese degli smartphone, sta anche lavorando all'integrazione di LlaMA 2 Large Language Model (LLM), uno strumento simile a ChatGPT, nel suo telefono.

Nel 2023, secondo l’International Data Corporation, Apple deteneva una quota di mercato del 17,3% in Cina, rispetto alla quota del 16,8% di Honor.

Domenica Honor lancerà anche il nuovo laptop MagicBook Pro 16, che presenta una funzionalità AI che consente agli utenti di spostare app come app di messaggistica tra dispositivi, come uno smartphone Android su un PC Windows, con un semplice tocco.

“Crediamo fermamente nel potere di trasformazione della sinergia collaborativa, soprattutto nell'era dell'intelligenza artificiale”, ha affermato in una nota George Chow, CEO dell'azienda.