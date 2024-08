Lana Del Rey trionfa nella “città più romantica del mondo”

Superati i cancelli di sicurezza, il mistero si fa più chiaro. Migliaia di fan dell’artista americano sono rimasti lì per ore, se non per giorni, secondo la stampa locale. Siamo venuti per lei e nessun altro. Un poster 100% femminile (requisito dell’artista) potrebbe fare bella figura – con la nostra Rory ma anche Toa Bird e Rachel Shinory – al pubblico non interessa e si lamenta volentieri della presenza di una mela considerata debole in apertura nonostante l’ambizione e l’ambizione . Prestazione abbastanza convincente. Leon non c’è. Claire Beaumet non può farci niente, ma manca già un anello tra il suo mondo e quello della grande star della sera.

Lamina estiva

A partire dalle 21:45, orario annunciato per lo spettacolo della headliner, i fan di Lana Del Rey oscillano tra l’impazienza e l’indulgenza. “Beh, la conosciamo“Abbiamo sentito nelle baie.”Scommetto sulle 22:15… se siamo fortunatiScommessa fallita. Alle 22:05, Lana entra. L’imponente decorazione della cattedrale si illumina, un omaggio agli esordi della cantante nelle chiese suburbane di New York, che hanno permesso alla sua voce e al suo talento di fiorire senza richiedere meno lezioni di canto (secondo lei biografia online, quindi… Non verificato).

Due maestose colonne danzanti scalciano un po’ la religiosità del luogo, ma l’idea c’è. Dopo una rapida proiezione di alcune foto di Elvis e Marilyn, le icone (bianche) per eccellenza di una certa America, decine di ballerini e musicisti hanno invaso il palco. Lana la segue, timida ma regale, e mentre salgono le note di “Body Electric”, “Without You” e “West Coast”, il fedele pubblico fatica a coordinare i propri movimenti tra cellulari tesi verso il cielo, corde vocali tese e abbracci amorevoli. .

Con i suoi abiti sobri, stivali neri alti fino alla coscia, velo e cintura Gucci, Elizabeth Grant – conosciuta anche come Lana Del Rey – ha un’aura di riferimenti. La cantante si trasforma, scivolando sensualmente attraverso un ambiente impressionante ma invasivo, a volte faticando a farsi ascoltare davanti a un impeccabile ma imponente quartetto di tastiere, chitarra, basso e batteria. Con il suo cappello da cowboy e i suoi grandi occhiali, l’uomo al pianoforte somiglia a Robert Finley (ndr). Al chitarrista ritmico piace chiaramente interpretare il ruolo dei “cattivi ragazzi” da cui il suo datore di lavoro è attratto. Dovremo aspettare la meravigliosa “Summertime Sadness” per vivere il primo grande momento della compagnia.

“Under the Ocean” (melodia popolare)

Lana è accattivante, canta tutto anche se ciò significa tagliare le canzoni o lasciare i ritornelli ai fan, e affascina completamente il suo pubblico quando il ritmo rallenta. Sublime, “carina quando piange” farebbe singhiozzare un motociclista ubriaco. Gli arrangiamenti sono stupendi e la voce della cantante, distesa sul pavimento e ripresa dall’alto, è assolutamente perfetta. Ovviamente non vediamo più nulla, ma tutto lo sperimentiamo nel tempo sugli schermi. Seguono “Ride”, “Born To Die” in una versione molto breve e “Bar Tender”. Senza dubbio è il momento migliore per andare a sfogarsi, perché è vivamente consigliato non perdersi la sequenza che segue “Chemtrails To The Country Club” e “The Grants”.

A cappella con tre cantanti divini, Lana sta per sfogarci ma si ferma, risponde ai segnali della folla che la chiama non sappiamo bene come, e dice “Aspetta, aspetta. C’è un problema. Dove si trova? Puoi accedere all’area?“Una reazione naturale ma che tende naturalmente a rafforzare il legame delirante che la lega al suo pubblico da oltre tredici anni”.Ti amo e amo così tanto questa canzonelâche-t-elle en lançant “Sapevi che c’è un tunnel sotto Ocean Boulevard?”

È inginocchiata al pianoforte, continua a suonare “Norman Fucking Rockwell”, si sveglia per guardare “videogiochi” e cosparge tutto con la meravigliosa canzone “Hope is a Dangerous Thing” tramite un ologramma usa e getta. Segue “À&W”, anche se vistosamente abbreviato, unico lato negativo del concerto masterizzato dall’inizio alla fine che si conclude con “Young and Beautiful”.

“Grazie alla città più romantica del mondo“Una visione leggermente idealizzata della Francia, da parte di un’americana esperta nell’arte di sublimare il glorioso passato della sua nazione. Pochi artisti hanno una tale statura. Comprendiamo meglio perché tutti questi giovani religiosi sono arrivati ​​martedì per cercare di vederla da vicino,” ha scritto dice il cantante nel suo addio.