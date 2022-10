Angèle manda nel panico i suoi fan con un nuovo video

Anche se il suo ultimo singolo “Love, Hate and Danger” mette il dito sulle trasgressioni di tutto sullo schermo sempre connesso e sugli aspetti odiosi dei social network, Angela annunciava le sue novità tramite Instagram, Twitter, ecc. L’hai fatto di nuovo domenica sera?

Ad ogni modo, ha pubblicato un video misterioso che è stato girato per le strade di Parigi. Vediamo le montagne russe che entrano nell’ingresso della stazione della metropolitana. Non c’è dubbio che l’immagine ci ricordi la copertina novantacinque, Il suo secondo album. Sentiamo Angel dire: “Guarda cosa ho appena trovato.” Ha detto nei commenti: “Novantanove sequel” La data è il 18 novembre.

Nel frattempo, ha ritwittato il suo messaggio su Instagram annunciando l’uscita di Nonante-Five il 10 dicembre (l’album è stato effettivamente pubblicato più di una settimana fa e Angèle ha sorpreso i suoi fan che hanno partecipato alla sua festa di compleanno online).

Dobbiamo capire che un residente di Bruxelles si prepara a pubblicare un nuovo album in un mese breve? Tutto sembra puntare su di lui. E se non è il nuovo album in senso stretto, potrebbe essere una versione deluxe di novantacinque Come ho già fatto rotolo. È una versione ricca del suo album. Perché Angèle sta ancora promuovendo il suo secondo LP. Diverse date sono state programmate in Francia da qui a dicembre, con lo Sportpaleis ad Anversa previsto il 10 e il Forest National il 20.

Successivamente, si recherà in Nord America dove si esibirà a Montreal e New York (una delle date nella città americana è già sold out). Si svolgerà ad aprile e maggio 2023. Anche i concerti a Londra e Amsterdam sono in programma a pieno regime.