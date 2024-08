Laboratori di salumi al Tour de France? La straordinaria avventura di questa squadra ciclistica in crescita

Nel 2025, il Philippe Wagner Bazan Cycling Team, nato a Broche (Haute-Saône) quattro anni fa, si trasformerà in un ProTeam (seconda divisione mondiale) dopo la fusione con una squadra belga. Una nuova tappa per la squadra di Philip Wagner, che si avvicina sempre più al suo obiettivo: il Tour de France.

È la storia di una squadra ciclistica nata nei laboratori dell’industria della carne dell’Alta Saona, che quattro anni dopo è sul punto di partecipare al Tour de France. Nel 2022, Philippe Wagner, amministratore delegato della André Bazin Charcuterie, con sede a Breuches (Haute-Saône), crea la sua squadra ciclistica di livello nazionale con l’ambizione, molto rapidamente, di raggiungere le vette.

Le azioni corrispondevano rapidamente alle parole. Giudicate voi stessi: l’anno prossimo la sua squadra combatterà nella Seconda Divisione Internazionale. Dopo due stagioni nazionali con prestazioni impressionanti, quest’anno la squadra di Philipp Wagner ha davvero centrato un fuoricampo. Dopo soli due anni dalla sua costituzione, si svilupperà nel 2024 in… A livello continentale, la terza divisione del circuito mondiale, grazie alla fusione con il team belga Matériau-vélo.com.

Il 13 agosto è stata raggiunta una nuova pietra miliare. Così la squadra dell’Haut-Saône ha annunciato in un comunicato stampa un accordo con la squadra ciclistica belga Bingoal WB per fondere le due entità. Con il Team Wagner ancora una volta promosso al livello successivo: “Una nuova squadra con identità franco-belga sarà introdotta nel corso della stagione 2025 con lo status di UCI ProTeam (World Division II)“.



Philipp Wagner, ideatore e team leader, davanti ai suoi corridori.

© Antoine Laroche / Televisione francese

Ha senso, secondo Philip Wagner, ideatore e capo del team Philip Wagner/Bazin. “Quando ho iniziato a dedicarmi al ciclismo, l’obiettivo era la prestazione“Lo conferma alla nostra giornalista Alexane Marcel.”Avevo già il desiderio di passare alla squadra professionistica nel 2024, ma non riuscivo a trovare nuovi sponsor per realizzarlo. Infine, con questa fusione abbiamo intrapreso un’altra strada“.

Un’integrazione gestita senza intoppi con una squadra che già militava nella seconda divisione del mondo. “Abbiamo parlato con Christoph Brandt, direttore di Bingoal, che è un ex ciclistaE “Philip Wagner continua.”Atleticamente sono stati migliori, con una squadra già organizzata. Ma posso apportare la mia visione e le mie risorse imprenditoriali. È una vittoria per tutti“.

Perché non unire le forze per costruire un progetto che possa essere ancora più grande in futuro? Filippo Wagner, Ideatore e capo del team Philip Wagner/Bazin

“Con questa integrazione avremo accesso a gare più importanti. Come la Parigi-Roubaix, il Giro delle Fiandre o la Parigi-Nizza“Emozionato Philip Wagner.”Queste sono gare leggendarie che ci porteranno visione. Gareggeremo anche in gare internazionali in Belgio, Lussemburgo e Germania. È anche molto interessante“.

La squadra Franche-Conti, diventata franco-belga, sta facendo progressi, questo è un dato di fatto. Ma attraverso le fusioni non perderà la sua identità? “impossibileRisponde Philip Wagner.Stiamo unendo le nostre competenze ed è un progetto creato congiuntamente che ci permette di andare ancora oltre. Non smentiamo Hot Son: prova ne è che il nostro performance center resterà a Brosh“.

Che dire dei corridori e del management sportivo? Se non si fa nulla adesso, non tutti i corridori del Team Wagner parteciperanno all’avventura l’anno prossimo. “Non tutti hanno un livello di seconda classe”, ammette Philip Wagner. “Ma vi assicuro che molti di loro e gran parte dello staff rimarranno con noi”.



Lunedì 15 gennaio la squadra di Philippe Wagner-Bazin ha festeggiato il passaggio alla Divisione Internazionale

© Antoine Laroche / Televisione francese

Restano da definire il nome di questa futura formazione, così come i suoi colori. Ma è già certo che Philip Wagner sta riuscendo nella sua folle scommessa. E non ho intenzione di fermarti qui. “È solo un passo”, sottolinea. “Ho ambizioni. La prima cosa che chiediamo a un ciclista è se ha partecipato al Tour de France. Questo è l’obiettivo finale. Ci arriveremo, tra due o tre anni”. Nominato.