Ecco la toccante ragione per cui le condizioni del pilota di Formula 1 sono state tenute segrete dalla sua famiglia

Più di nove anni dopo il terribile incidente sugli sci, non abbiamo ancora notizie del sette volte campione di Formula 1 Michael Schumacher. Le notizie sulle sue condizioni di salute sono scarse ei suoi parenti non hanno quasi mai contatti con il mondo esterno.











Ricordiamo che Shumi ha subito un grave trauma a seguito di un incidente sugli sci il 29 dicembre 2013 a Meribel, in Savoia. Quindi la testa dell’eroe ha colpito una roccia.

Se le sue condizioni di salute sono tenute segrete dalla sua famiglia e dalle équipe mediche, è per un motivo toccante. “In generale, i media non hanno mai parlato della vita privata di Michael e Corinna”, ha spiegato a marzo 2016 la manager di German Driver, Sabine Kehm.

Ha detto: “Una volta durante una lunga discussione, Michael mi ha detto ‘Non hai bisogno di chiamarmi per il prossimo anno, me ne vado'”. Non lascio andare niente”.