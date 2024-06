La scelta del diavolo: questo è ciò che ricordiamo dall’ultimo episodio della serie Het Conclave

Più che un semplice incontro faccia a faccia, è un incontro faccia a faccia tra un figlio di immigrati e un leader di estrema destra. “Quando Dries van Langenhove e Philipp DeWenter si trovano davanti a un sacco da boxe con la scritta Islam, invitano la gente a dare un pugno forte. In pratica, chiedono che mio padre venga preso a pugni.” Il leader di CD&V, il cui padre è di origine irachena, ricorda un incontro spiacevole: “Prima di diventare famoso, era Dries van Langenhove (Nota del redattore: è stato condannato a un anno di prigione per razzismo e negatività) Quando mi ha avvicinato a Gentse Feesten, sperava che fossi la prima persona a morire in un futuro attacco terroristico. Come siete riusciti a metterlo in cima alla lista per le elezioni federali del 2019? Come diavolo si fa a fare una scelta del genere? Tom van Greeken dubita dell’autenticità della memoria del suo interlocutore, ma si rende conto che tali osservazioni saranno effettivamente “inaccettabile”, Prima di aggiungere “Van Langenhove rappresenta un valore elettorale aggiunto e un talento politico! “Hitler era anche un talento politico”. Trattare con Sami Mahdi.

Tensioni, bugie e la coperta di sicurezza: i segreti di “Het conclaaf”, il programma che riunisce i leader politici nel fine settimana

“Faccio parte del grande swing?”

Sami Mahdi accusa il suo interlocutore di alimentare un falso scenario per una “grande sostituzione” dei musulmani: “Secondo te faccio parte di questa grande alternativa?” “ospitareRisposta dei greci Questo è semplicemente un fatto matematico. Scioccato, Sami Mahdi si chiede come farà a difendere la cultura fiamminga meno del tenore di Belang. La clessidra è esaurita. Visibilmente nervoso, Van Grecken ne approfitta per alzarsi e porre fine allo scambio.

Concavo © Eric Goins/VTM

In chiesa, e più silenziosamente, Raoul Hidebo confida le sue origini sociali, le sue convinzioni e le sue paure di vedere il suo partito rivoluzionario diventare un partito affermato come Gruen o la N-VA. Il presidente del PTB si rammarica che questo fine settimana al castello non abbia permesso a Groen e Vooruit di aprire la porta ad una possibile alleanza con il PTB. Quanto ai recenti duelli, quelli tra il liberale Ongina e il comunista Hidebo sono impercettibili, mentre quelli tra Rousseau e De Sutter stanno rapidamente scivolando oltre la difesa comune della comunità LGBTQIA+.

Discussione sul bilancio impossibile

Infine arriva la questione dolorosa, quella che in genere i politici preferiscono nascondere sotto il tappeto: le finanze pubbliche. La domanda è semplice: dove risparmieranno i partiti per aderire agli standard europei che impongono enormi risparmi? Tra promesse di tagli fiscali e aiuti pubblici, dove sono finiti questi 27 miliardi di dollari di risparmi? Non lo vedrai su VTM, ma il dibattito in live streaming è in realtà una seconda ripresa. Durante le prime riprese, la discussione tra gli attori principali non ci ha permesso di rilassare la lingua riguardo al risparmio che avremmo realizzato. Considerando il problema delle finanze pubbliche nelle Fiandre, il produttore Eric Goens ha sollevato una seconda discussione.

Questo nuovo scambio indica alcune delle potenti tensioni a cui Vivaldi fu testimone. Sami Mahdi sottolinea l’urgente necessità di riattivare gli 1,3 milioni di belgi inattivi. Bart de Wever è d’accordo, prima di stendere la sua lunga lista di risparmi e riforme. L’uomo è inesauribile in questa materia. Ciò è sufficiente per scioccare Hidebo, che rifiuta di lasciare che lo sforzo ricada principalmente sui lavoratori. Non sorprende che Van Greeken condanni il peso sul bilancio dovuto alle “frontiere aperte” e ai “paesi francofoni”. Gli occhi al cielo di questi ragazzi non lo avrebbero fermato, anzi. Supporti per la testa N-VA: Supponiamo che qualsiasi nuova tassa allontanerà la ricchezza. Sappiamo quindi che tra noi, a parte Groen e PvdA, possiamo concordare le ricette da applicare prima di lasciare il castello. Il blocco non viene dai partiti fiamminghi…”

Con il passare del fine settimana, è stato notevole che gli ospiti alla fine andassero sempre più d’accordo. Gli scambi divennero più informali, l’umorismo più benevolo e anche i tavoli del pranzo si avvicinarono. Nonostante la consapevolezza dell’emergenza economica, tutti sembrano convinti che le future trattative governative saranno molto lunghe… Lasciamo l’ultima parola al castellano Bart de Wever: “Più promesse fanno i politici, meno abbiamo bisogno di credergli…”

