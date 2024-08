La principessa norvegese Märtha Louise sposerà finalmente il suo “sciamano”

La coppia non convenzionale suscita perplessità tra i norvegesi. La famiglia ha impiegato tempo per accettare questa scelta.

La figlia maggiore della coppia reale norvegese, la principessa Märtha Louise, si prepara a sposarsi una seconda volta con l’autoproclamato “sciamano”, l’americano Doric Verret, un’unione tra sostenitori delle cure alternative sta facendo scalpore nel regno. La 52enne afferma di possedere una forma di chiaroveggenza e la capacità di comunicare con gli angeli, dote acquisita attraverso corsi e libri. A 49 anni vuole diventare uno “sciamano della sesta generazione” che venderà a caro prezzo un medaglione, presumibilmente un oggetto di risparmio.











“Sono molto spirituale ed è bello stare con qualcuno che lo sostiene», svelò la principessa su Instagram nel giugno 2022, pochi giorni dopo aver annunciato il suo fidanzamento. Martha Louise e Doric Verret si sposeranno sabato in un affascinante hotel sulle alture di Geiranger, un villaggio turistico situato in fondo al fiordo, sulla costa occidentale.

Si prevede che ai festeggiamenti, che inizieranno giovedì, parteciperanno circa 380 ospiti, tra cui la principessa ereditaria svedese Vittoria e suo marito, il principe Daniele.

Già sposato in una vita passata

nozze? Si tratta piuttosto di un nuovo matrimonio, secondo Doric Verret: La guida spirituale, che annovera tra i suoi seguaci le star Gwyneth Paltrow e Antonio Banderas, sostiene di essere stato un faraone e che Martha Louise fosse sua moglie in una vita precedente. Questa perversione è molto diffusa nel saggio paese scandinavo, così come la tendenza della coppia a guadagnare denaro maltrattando la bandiera e abusando dell’appartenenza alla famiglia reale per scopi commerciali.

Per porre fine alla confusione di ruoli, Martha Louise è stata costretta a rinunciare a tutti i suoi incarichi ufficiali nel 2022. Ma da allora ha peccato più volte, anche in occasione del matrimonio mettendo in vendita una bottiglia di gin che la indicava esplicitamente rango di principessa.

“Poiché l’accordo non era stato rispettato, era giunto il momento che Martha Louise fosse privata del titolo di principessa prima che re Harald vedesse il lavoro della sua vita subire ulteriori danni.“, ha affermato lo storico Trond Noren Isaksen, specialista in affari reali, in un articolo pubblicato all’inizio di luglio. La coppia ha fatto scalpore anche sui media norvegesi concedendo un’esclusiva alla rivista specializzata in teste coronate Hello! e a Netflix per uno speciale foto e video Al loro matrimonio.

Prove in corso

Madre di tre figlie nate dal precedente matrimonio con lo scrittore norvegese Ari Behn – si sono separate nel 2016 – Martha Louise è la quarta in linea di successione. Benché di due anni più giovane, sarà suo fratello, il principe Haakon, a essere chiamato un giorno a succedere al re Harald: la regola della primogenitura, senza distinzione di sesso, non era ancora in vigore in Norvegia al momento della loro nascita.

Le avventure della coppia contribuiscono all’erosione della popolarità della famiglia reale, che tuttavia rimane elevata. Dall’81% nel 2017, il sostegno alla monarchia è sceso al 68% in Norvegia, secondo un recente sondaggio dell’emittente pubblica NRK. Lo scandalo ha recentemente scosso la famiglia reale da quando il figlio maggiore della principessa ereditaria Mette-Marit, Marius Borg-Hoebe, ha ammesso di aver aggredito la sua ragazza sotto l’influenza di alcol e cocaina.

Per quanto riguarda Martha Louise, è soprattutto lo “sciamano dorico” a concentrare le critiche, in particolare nei processi per ciarlataneria. In uno dei suoi lavori suggerisce che il cancro è una scelta e raccomanda l’esercizio fisico per cancellare l’impronta vaginale alle donne che hanno più partner sessuali.

Ha anche affermato che il suo medaglione, lo “Spirit Optimizer”, è stato venduto per $ 222 e lo ha aiutato a sconfiggere Covid. Pur affermando di comprendere che le sue posizioni possono creare confusione, l’afroamericano si considera vittima di razzismo in eco al trattamento di cui si è lamentata l’attrice Meghan Markle all’interno della famiglia reale britannica.

“I bianchi ci scrivono tutto questo odio e minacce di morte (…) perché non vogliono un uomo di colore nella famiglia reale“, ha detto. Dopo che ai suoi tempi ha dovuto lottare così duramente per imporre la prescelta del suo cuore, Sonja – una cittadina comune – all’establishment, l’anziano re Harald (87 anni) mostra clemenza, sollevando un semplice ordine “.Collisione culturale“Il suo futuro genero?”“È un bravo ragazzo, in realtà, e molto divertente”, ha detto una volta. “Non siamo d’accordo su tutto, ma possiamo convivere con le nostre differenze».