La principessa Eleonora era al fianco della regina Mathilde nella finale del Queen Elizabeth Music Competition come violinista

La Regina Matilde del Belgio ha partecipato alla serata finale del Concorso Musicale Regina Elisabetta il 1 giugno 2024. Poco dopo mezzanotte, la giuria ha annunciato il vincitore del famoso concorso musicale che quest’anno ha accolto i violinisti. La principessa Eleonora, violinista, ha accompagnato sua madre sabato e ha quasi rubato la scena nel suo abito di Diane von Furstenberg.

Leggi anche: La principessa Eleonore festeggia il suo 16° compleanno con il suo segno zodiacale al collo

La principessa violinista accompagna la regina Mathilde alla finale del Queen Elizabeth Music Competition

In totale, quest’anno hanno inviato la loro domanda 290 violinisti e solo 70 sono stati selezionati per partecipare al Queen Elizabeth Concert Competition. Alla fine ce n’erano 69 in competizione al 6 maggio 2024, a causa della rinuncia. La regina Matilde ha concesso un alto patrocinio al concorso dal 2013, perpetuando così la protezione reale sin dalla sua istituzione da parte della regina Elisabetta nel 1937.

La principessa Eleonora e la regina Mathilde davanti a un busto della regina Elisabetta al Palazzo delle Belle Arti il ​​1 giugno 2024 (Foto: ABACAPRESS.COM)

La regina Matilde del Belgio, 51 anni, ha partecipato, come ogni anno, alla finale del prestigioso concorso, che ogni anno accoglie un nuovo strumento musicale. Questa edizione per violino ha suscitato grande interesse per la principessa Eleonora, sedicenne, anche lei violinista. La più giovane dei quattro figli della regina Matilde e del re Filippo ha già condiviso il suo talento in televisione, eseguendo in particolare un brano per violino durante il concerto di Natale 2022.

Leggi anche: La principessa Eleonora assiste ad un’attraente rappresentazione di Cassandra con la regina Matilde all’opera

La regina Matilde e la principessa Eleonora assistono alla vittoria di Dmytro Udovichenko

La regina Mathilde indossava un completo rosa scintillante della casa di moda belga Natan con una borsa abbinata. La principessa Eleonora indossava un abito estivo disegnato da Diane von Furstenberg. Il brand belga-americano di origine moldava è molto apprezzato dalla principessa Elisabetta che ha già indossato diversi esemplari di abiti firmati DvF in occasione di importanti eventi. L’abito che ha indossato questo sabato è anche lo stesso che ha indossato durante la sfilata di chiusura degli eventi della Giornata Nazionale del 2023 al Parco del Cinquantenario.

La principessa Eleonora e la regina Mathilde partecipano alla finale del concorso musicale Queen Elizabeth del Royal Fund (Foto: ABACAPRESS.COM)

Leggi anche: La regina Mathilde indossa un abito dello stilista preferito della principessa del Galles durante la finale del Queen Elizabeth Music Competition

Durante la settimana, i 12 finalisti del concorso si sono sfidati, con due finalisti a sera. Questo sabato, 1 giugno, si è svolta la serata conclusiva della finale, durante la quale si sono presentati i due finalisti, il violinista ucraino Dmytro Udovichenko e il violinista americano Joshua Brown. Nella sala di Henri Le Boeuf al Palais des Beaux-Arts, hanno eseguito due brani, un’opera originale d’obbligo, scoperta pochi giorni prima della finale. Questo pezzo si chiama Differenze bibliche Commissionato al compositore francese Thierry Escaich. Il secondo concerto è scelto dal candidato stesso. I finalisti sono accompagnati dall’Orchestra Nazionale Belga, diretta da Anthony Hermus.

La regina del Belgio e sua figlia incontrano il vincitore Dmytro Udovichenko (Foto: ABACAPRESS.COM)

La regina Matilde e la principessa Eleonora sono state molto fortunate che i candidati a cui avevano appena assistito all’esibizione fossero anche i vincitori del concorso di quest’anno. Per l’evento gratuito si è esibito Dmytro Udovichenko Concerto n. 1 in miniera Shostakovich, mentre scelse Joshua Brown Concerto in re maggiore Di Brahms. Poco dopo mezzanotte, il capo della giuria, Gil Ledor, ha annunciato il vincitore.

Leggi anche: La principessa Eleonore accompagna la regina Mathilde alla finale del concorso Queen Elizabeth 2023

Quest’anno il primo premio (Premio Regina Mathilde) è stato vinto dal 25enne ucraino Dmytro Udovichenko, che si è aggiudicato un assegno del valore di 25.000 euro. Il secondo premio (Premio del governo federale belga) va a Joshua Brown, che gareggerà anche lui sabato. Ha vinto 20mila euro. Il terzo premio (Prix Comte de Launoit) e un bonus di 17mila euro vanno all’americano Eli Choi. Il quarto premio (Premio dei governi comunitari) è andato a Kevin Chu, il quinto premio (Premio della regione metropolitana di Bruxelles) è andato a Julian Rhee e infine il sesto premio (Premio della città di Bruxelles) è andato a Minami Yoshida.