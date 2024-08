“La persona più terrificante del mondo”: gli ex dipendenti di Bill Gates incolpano il miliardario e lo paragonano addirittura a Luigi XIV

Dopo un lungo periodo di grande simpatia, il cofondatore di Microsoft Bill Gates vede ora la sua immagine in gran parte danneggiata: ex dipendenti della sua organizzazione di beneficenza mettono in risalto una persona “terrificante” in un nuovo libro appena pubblicato.

Miliardario e filantropo, Bill Gates ha fatto fortuna cofondando Microsoft negli anni ’70. Sono passati decenni e le versioni di Windows sono andate e venute: Bill Gates ha guadagnato un sacco di soldi e… Nel 2008 ha deciso di allontanarsi dagli aspetti operativi della sua azienda per concentrarsi sulle sue attività di beneficenza.

Non mancano gli aneddoti su Bill Gatese nella stragrande maggioranza dei casi evidenzia un carattere atipico, ma simpatico. Tuttavia, recentemente, Alcune testimonianze fanno luce sul lato più oscuro della personalità del miliardario americano.

Un uomo “spaventoso” e “curioso”.

Nel 2021, sua moglie Melinda ha scelto di divorziare da Bill GatesSoprattutto a causa dei legami che il miliardario aveva con il criminale sessuale Jeffrey Epstein. E dopo questa separazione La Fondazione Bill & Melinda Gates divenne semplicemente la Fondazione Gates e le attività di beneficenza di Bill Gates continuarono.

Era questo un incentivo a sciogliere le lingue? È difficile da dire. Ma quello che è certo è che la giornalista del New York Times Anuprita Das lo descrive nella sua nuova biografia del miliardario. Immagine per “re assoluto” Capace di intimidire i suoi colleghi.

“È la persona più intimidatoria al mondo quando devi fargli una proposta o una raccomandazione, perché strappa la pagina e torna da te dicendo qualcosa del tipo: ‘Cosa stai dicendo nella nota 9 che non fa’? non sei d’accordo?”, nota 28.”, spiega un ex dipendente. = “Luigi XIV” moderno, e non nel senso buono del termine =

Un ex dirigente della Fondazione Bill & Melinda Gates spiega che gli incontri con Bill Gates hanno fornito un’opportunità “La sensazione di un re che tiene corte, come se Gates fosse Luigi XIV e i suoi cortigiani si inchinassero e scalpitassero davanti a lui a Versailles, sperando di ottenere il favore del loro sovrano.”. Ogni dipendente era ridotto a esaminare la minima espressione di Bill Gates, generalmente impassibile. “Il minimo segno di un sorriso o di un occhiolino potrebbe significare approvazione; una faccia impassibile potrebbe significare che ha rifiutato l’idea.”L’ex amministratore delegato testimonia. I dipendenti possono trascorrere ore, se non giorni, cercando di capire cosa intende il loro capo. “Dopo che la riunione si è conclusa e le persone sono tornate alle loro scrivanie, hanno analizzato le espressioni e le domande di Gates per giorni, e ogni scoperta che lo ha colpito è stata celebrata.”.

“Ho la sensazione che stessimo dedicando più tempo a cercare di capire che a lavorare effettivamente per soddisfare i bisogni delle persone.”conclude un altro ex dipendente.

Testimonianze smentite da Bill Gates

Business Insider ha tentato di contattare Bill Gates per garantirgli una risposta. Alla fine è stato uno dei suoi portavoce a rispondere : “Citando quasi esclusivamente voci di seconda o terza mano e altre fonti anonime, questo libro espone affermazioni altamente sensazionalistiche e vere e proprie bugie, ignorando i fatti documentati che il nostro ufficio ha trasmesso all’autore, in numerose occasioni.”

Possiamo aspettarci che questo lavoro susciti molte discussioni nelle prossime settimane. Il libro Miliardario, geek, salvatore, re: Bill Gates e la sua ricerca per modellare il nostro mondo Tuttavia, By Anupreta Das è già disponibile in inglese La sua uscita in lingua francese non è ancora all’ordine del giorno.