“La nostra famiglia reale preferita è…”: le principesse borboniche si affidano ad Alex Patard a Place Royale

I Borboni non governarono le Due Sicilie per più di 160 anni, ma rimangono una delle dinastie più importanti della storia europea. Attraverso il padre, Carolina e Chiara discendono dai re di Francia, Ugo Capeto o Luigi XIV. Attraverso la madre, un'ereditiera industriale italiana, hanno legami con altre famiglie reali, sia governanti che non governanti in Europa, così come legami inaspettati con il Belgio. Inoltre, è con la famiglia reale belga che hanno i maggiori legami.

In effetti, il principe Laurent è il padrino della principessa Carolina. “Abbiamo momenti meravigliosi con il principe Laurent.”Fidati della principessa. La famiglia Bourbon des Deux Siciles ha collaborato anche con il governo belga nel settore dell'aviazione. “Sono loro che hanno fondato il Centro Spaziale Europeo”.Aggiunge la principessa Chiara.