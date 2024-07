La NASA afferma che le giornate si stanno allungando a causa dei cambiamenti climatici

Lo studio condotto da ricercatori provenienti da Canada, Stati Uniti e Svizzera, pubblicato lunedì, si concentra sugli effetti finali del cambiamento climatico sulla fisica della Terra stessa.

“Ogni giorno ha una durata leggermente diversa a causa di molti fattori, incluso il cambiamento climatico”, ha detto la coautrice dello studio Surendra Adhikari in un’intervista a CTVNews.ca.

Questo testo è una traduzione di un articolo di CTV News.

“Ciò riflette la gravità del cambiamento climatico in corso”.

Contrariamente alla credenza popolare, la Terra non è una sfera perfetta. Sebbene la superficie sia notevolmente liscia su scala planetaria, la maggior parte delle persone dimentica di prendere in considerazione l’acqua e, in particolare, come si muove.

Mentre il pianeta ruota attorno al proprio asse, la distribuzione degli oceani terrestri è influenzata da questa forza e, come in una centrifuga, il liquido viene spinto lontano dal centro, soprattutto in prossimità dell’equatore.

Di conseguenza, la Terra, con i suoi oceani e tutto il resto, si gonfia al centro, formando non una sfera, ma una forma che gli scienziati chiamano sferoide.

La planarità, o la dimensione del rigonfiamento all’equatore, è fondamentale per le scoperte di Adhikari e colleghi.

Lo studio afferma che l’aumento delle temperature globali sta causando lo scioglimento delle calotte polari, trasformando una maggiore quantità di acqua terrestre in liquida e modificando la dinamica della rotazione terrestre.

“Se vedi come un pattinatore controlla il suo movimento, se ha bisogno di rallentare, estende semplicemente le braccia o le gambe, che è fondamentalmente lo stesso concetto”, ha spiegato il signor Adhikari.

Questione di millisecondi



Sebbene i giorni siano misurati con una durata record di 86.400 secondi ciascuno, il tempo effettivo impiegato da un punto sulla superficie terrestre per completare una rotazione completa continua ad aumentare, a un ritmo che secondo gli scienziati potrebbe peggiorare con l’aumento dei rischi del cambiamento climatico. .

Rispetto all’età della Terra, la giornata di 24 ore è relativamente recente, avendo raggiunto il suo apice dopo miliardi di anni di crescita. 500 milioni di anni fa il ciclo giorno-notte durava solo 22 ore; Un miliardo di anni dopo, gli scienziati stimano che sarà più vicino alle 19:00.

Storicamente, il tasso di aumento attribuibile al cambiamento climatico è stato lento, oscillando tra 0,3 e 1 millisecondo in più al giorno ogni 100 anni dal 1900 al 2000. Ma con l’intensificarsi degli effetti della rivoluzione industriale, il tasso è aumentato a circa 1,33. millisecondi. Millisecondi al giorno per secolo dall’inizio del millennio.

La ricerca di Adhikari e colleghi ha scoperto che in uno scenario ad alte emissioni, questo tasso potrebbe superare i 2,5 millisecondi entro il 2100, segnando per la prima volta che l’influenza dell’umanità sulla rotazione terrestre sarà più importante di quella della Luna e delle sue maree.

Lo studio ha concluso che “durante l’evoluzione geologica della Terra, il contatto delle maree con la Luna è stata la causa principale dell’aumento della durata del giorno”.

“Tuttavia, se le emissioni di gas serra continuano ad aumentare, il riscaldamento dell’atmosfera e degli oceani e il conseguente scioglimento dei ghiacci comporteranno un tasso molto più elevato”.

Impatto sulle nostre vite?

Qualche millisecondo in più al giorno nel corso della vita umana non rappresenta l’impatto più urgente del cambiamento climatico, anche se Adhikari sottolinea che i sistemi informatici, che si basano su 86.400 secondi al giorno, potrebbero dover essere adattati quando le complessità del tempo iniziano a crescere. per non essere sincronizzato.

Questo è un problema che fisici e scienziati informatici monitorano dagli anni ’70, e da tempo si ritiene che richieda l’aggiunta di un ulteriore “secondo intercalare” al conteggio dell’orologio atomico di tanto in tanto per evitare problemi logistici su larga scala.

Secondo un recente studio condotto dall’Università della California, a San Diego, l’impatto dei cambiamenti climatici sulla rotazione terrestre potrebbe complicare ulteriormente quando e come includere questi secondi intercalari, il che costituirebbe un ulteriore pezzo del puzzle internazionale.

“Ciò porrà un problema senza precedenti per la sincronizzazione delle reti di computer”, afferma lo studio. “Il riscaldamento globale sta già influenzando il cronometraggio globale”.

Adhikari ritiene che i risultati dello studio della NASA siano emblematici dell’impatto dell’umanità sul nostro pianeta e che entro poche centinaia di anni dall’industrializzazione gli effetti collaterali potrebbero un giorno superare quelli della Luna.

“In qualche modo, abbiamo sconvolto il nostro sistema climatico a tal punto che ne vediamo gli effetti sul modo in cui la nostra Terra ruota… Un piccolo essere umano, che fa cose stupide, è quello che causa questo fenomeno…”