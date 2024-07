La metà dei vacanzieri ritorna ogni anno nello stesso posto, motivo per cui i belgi sono considerati “patrioti”, anche quando viaggiano

Andare in vacanza – soprattutto d’estate – è il momento che migliaia di famiglie aspettavano. Prendere il sole, soprattutto quest’anno, ritrovarsi con la famiglia per una settimana o più, scoprire nuovi posti e incontrare nuove persone sono tutti elementi che spingono i belgi a partire.

Bagaglio a mano pagato: Test-Achats ribadisce questo punto e amplia la sua denuncia includendo altre tariffe aeree nascoste e “pratiche illegali”

Ma attenzione, abbiamo le nostre piccole abitudini, sia in termini di destinazione, hotel o anche ristoranti, come dimostra un sondaggio del tour operator Sunweb, condotto con iVOX. “La metà dei vacanzieri belgi (53%) ha una meta di vacanza preferita e tre su dieci preferirebbero tornare nello stesso posto. Considerando gli ultimi 3-5 anni, il 34% ha scelto di recarsi nello stesso Paese per le vacanze. Inoltre, questa usanza sembra essere più diffusa in Vallonia (61%) che nelle Fiandre (47%).stiamo imparando. Inoltre, la metà dei belgi preferisce scegliere una meta di vacanza dove poter parlare la propria lingua. Pertanto, il belga medio mantiene le sue abitudini durante le vacanze estive. Anche dai dati Sunweb emerge che i tour operator sono apprezzati dai clienti: di tutti questi, oltre il 35% ritorna ogni anno e prenota nuovamente un soggiorno presso Sunweb.“

I prezzi del noleggio auto si stanno stabilizzando dopo anni folli: ecco le destinazioni più economiche e le insidie ​​da evitare

Per quanto riguarda le date scelte, rimaniamo flessibili. “Quasi otto belgi su dieci (78%) sarebbero flessibili riguardo alle date di viaggio per le vacanze estive se ciò potesse aiutarli a risparmiare denaro. Per quanto riguarda l’abitazione, il 59% degli intervistati preferisce scegliere sistematicamente la stessa tipologia abitativa. Tuttavia, se si tratta di un hotel, è raro che i belgi scelgano nuovamente lo stesso albergo (21%).“Dice Sunweb.

Infine, se c’è un criterio necessario per una vacanza riuscita, è il cibo. “Un terzo dei belgi (34%) torna regolarmente allo stesso ristorante durante le vacanze estive, mentre il 42% preferisce la cucina occidentale.“

Quali sono le conseguenze delle eruzioni vulcaniche dell’Etna e dello Stromboli sulla vostra vacanza?

Per capire meglio perché i belgi vanno in vacanza senza casa, abbiamo chiesto a Marine Delhaus, una psicologa. Ci fornisce alcuni spunti interessanti. “Innanzitutto è interessante sapere cosa è stato trasmesso dai genitori. Siamo abituati a viaggiare ed esplorare il mondo attraverso i viaggi o tendiamo ad andare sempre nello stesso posto?Lei ha iniziato. Penso che andare ogni anno nello stesso posto abbia qualcosa di rassicurante e ti permetta anche di fare una vacanza diversa. Quando esploriamo posti nuovi, li scopriamo sempre e questo può essere molto gratificante, ma anche un po’ estenuante e stancante, anche se ovviamente è una bella stanchezza. Ad ogni modo, è un’energia che mi sembra diversa rispetto a quando andiamo in un posto conosciuto dove ci sentiamo più sicuri riguardo a molti dettagli, il che ci permette di divertirci forse di più.“

Si tratta anche del motivo per cui i viaggiatori spesso ritornano nello stesso posto: le connessioni che creiamo lì. “C’è anche la questione del senso di appartenenza. Le persone che si recano sempre nello stesso campeggio o nello stesso albergo o villaggio turistico creano attorno a sé una sorta di comunità. Incontriamo persone lì, le incontriamo ogni anno e costruiamo amicizie. Ovviamente non esiste una formula buona o cattiva, puoi fare benissimo entrambe le cose, come me. E poi, è davvero un’occasione per poter viaggiare“, lei ride.