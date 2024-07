La Francia è stata logicamente sconfitta dal Belgio nell’hockey su prato alle Olimpiadi di Parigi 2024

Come spesso accade in questo sport, il punteggio finale non dice tutto sulla prestazione dei perdenti, soprattutto nella seconda metà, una volta passata la tempesta di una prima mezz’ora a senso unico. Con le Pantere Rosse che hanno preso velocità, i Blues non sono stati in grado di riprodurre gli schemi difensivi di sabato. In assenza del portiere principale, Lucie Erhmann, a causa di un infortunio alla spalla, è stata sostituita da Mathilde Petrieux, che non se lo meritava. “Nonostante i due gol erano chiaramente di mia responsabilità” Ha ammesso francamente che mancavano il cuore e la voce della difesa francese. Colpevoli di notevoli sprechi tecnici a centrocampo e nel proprio girone, i giocatori di Gael Vollard hanno subito tre gol in 18 minuti.