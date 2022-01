Le Journal du Mercato (25/01): Martial è così vicino al Siviglia, Kessié rifiuta di unirsi al Tottenham questo inverno

argomento informativo

Notizie del mattino:

– Klaus Standard potrebbe andarsene e unirsi a Saint-Trond. Seguono anche i Trudonnaire lasciala andare. la mia pelle Konza, che è arrivato l’estate scorsa, parte anche lui. maggiori informazioni qui.



– Chris Pedia Lascia il Charleroi e passa al Servette Genève FC. Tutte le informazioni Lascia il Charleroi e passa al Servette Genève FC. Tutte le informazioni qui



– Sarebbe troppo complicato da mantenere per l’Anderlecht Joshua Zirkzee a fine stagione. maggiori informazioni – Sarebbe troppo complicato da mantenere per l’Anderlechta fine stagione. maggiori informazioni qui



– Deniz Undev L’Union Saint-Gilloise partirà quest’estate. Si dice che il giocatore abbia già un accordo con uno dei club della Bundesliga. Per ulteriori informazioni, lo è L’Union Saint-Gilloise partirà quest’estate. Si dice che il giocatore abbia già un accordo con uno dei club della Bundesliga. Per ulteriori informazioni, lo è qui

– Rimpiazzare Claudio Ranieri, che è stato recentemente licenziato dal suo lavoro, Watford aveva gli occhi puntati Roy Hodgson.



Vi stavamo parlando ieri dell’interesse del Manchester United per questo Eric Ten Hag. Tuttavia, l’olandese non è l’unico nella rosa dei candidati per i Mancons. Maurizio Pochettinoe Julen Lopetegui e Luis Enrico Anche lei è presa di mira.

– Il Barcellona spera ancora di reclutare Alvaro Morata. Secondo Sport, la squadra catalana tornerà all’attacco negli ultimi giorni del periodo di trasferimento per cercare di ingaggiare l’attaccante spagnolo.



– Antonio Marziale Si avvicinerà sempre di più al club del Siviglia, secondo i media spagnoli. Il giocatore sarà ceduto in prestito per i prossimi 6 mesi in Spagna.



– Reneldo (Lille) firmerà per l’Atlético. Il trasferimento dovrebbe essere ufficiale oggi.



– Al termine del contratto nel mese di giugno, Azpilicueta (Chelsea) dovrebbe ingaggiare gratuitamente l’FC Barcelona quest’estate. In Catalogna lo aspetta un contratto di 3 anni.

– Nadim Amiri Il Bayer Leverkusen partirà per il Genoa. Promuovi la selezione del nuovo allenatore Alexander Blissin.

READ "Andremo a Bruges per vincere con il coltello tra i denti". – Dusan Vlahovic Avvicinati alla Juventus. Il Torinese potrebbe puntare vicino ai 60-70 metri per la Fiorentina. I serbi guadagnano uno stipendio di 7 milioni all’anno.



– Mentre c’era l’accordo tra Tottenham e Milan, Frank Casey Ha rifiutato di unirsi al Tottenham questo inverno.



– Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter vorrebbe firmare Robin Goossens. La dirigenza milanista sarà pronta a fare un bel tentativo per ingaggiare il nazionale tedesco dall’Atalanta.

– Secondo i media italiani, Gerard Deulofeu Sarà a Marsiglia. Gli olimpionici vorrebbero accogliere l’Udinese in prestito con opzione di riscatto.



– Secondo Equipe du Soir, Lione e Marsiglia saranno in competizione per la firma Samuel Gigot. Tuttavia, il Marsiglia avrà un vantaggio per ingaggiare l’ex Gent, attualmente allo Spartak Mosca.

– Kevin Miralla È entrato a far parte del club portoghese Moreirense, un club formato da … Sa Pinto. Trova tutte le informazioni qui.



– Bafetimbi Gomis Sarà sul punto di lasciare il club saudita Al Hilal. Si dice che Fenerbahce e Galatasaray siano interessati al giocatore.