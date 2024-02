La Duchessa di Sussex sta apportando un cambiamento fisico che passerà quasi inosservato

Nessuna apparizione pubblica Meghan Markle Non passa inosservato. Che si tratti della sua bellezza o della sua scelta di moda, la duchessa di Sussex attira ogni attenzione. Dopo aver cambiato le sopracciglia, Meghan Markle ha deciso di scegliere le sue sopracciglianuovo colore di capelliIl che gli si addice perfettamente!

Meghan Markle impressiona con questo cambio di capelli

La settimana scorsa ha recitato nella serie abito Unisciti al principe Harry in Canada. Voleva partecipare Evento “Un anno alla fine” È stato organizzato nell'ambito degli Invictus Games 2025. Da allora, Meghan Markle ha aumentato il numero di uscite insieme al marito. L'opportunità per lei di indossare i pezzi più belli del suo guardaroba. Ma non solo. Non c'è voluto molto prima che i fan notassero un cambiamento nei suoi capelli. In effetti, la persona che aveva indossato il marrone per molti anni ora lo è diventata l'ombra “cioccolato fondente”. Una tonalità delicata creata dalla colorista Cady Lee dell'Highbrow Hippie Atelier di Los Angeles.

Sfumature rosse e dorate

“Questa miscela di Sfumature rosse e dorate Dona una dinamica tonalità di marrone, che non solo dona alla pelle un colorito sano, soprattutto durante i freddi mesi invernali, ma Fornisce inoltre ai capelli un livello superiore di lucentezza ad alta resistenza“, ha scritto lo specialista sotto il suo ultimo post su Instagram. Anche la moglie del principe Harry ha chiesto di asciugarle i capelli “lungo (…)

Maggiori informazioni su più vicino

Gerard Miller accusato di stupro: un denunciante invoca la “sottomissione chimica”

Alain Delon: I suoi figli abbandonati? Questa lettera di qualcuno vicino ad Anthony ad Anushka Dhillon dice molto

Jessica Thevenin e Thibault Garcia: il duo è nel mirino della critica, questo è un video che non passa

Gerard Miller accusato di stupro: l'ipnosi “fantasia di dominio e sottomissione”

Caso Alain Delon: Anushka accusa i fratelli Anthony e Alain Fabien di “abbatterlo”