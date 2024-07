La dieta dei genitori influisce sulla salute dei loro figli in futuro

Recenti ricerche affascinanti e sofisticate hanno dimostrato che lo sperma negli uomini in sovrappeso presenta anomalie biochimiche che aumentano significativamente il rischio di obesità e di disordini metabolici nei loro bambini non ancora nati.

Il sorprendente aumento dei tassi di obesità infantile negli ultimi anni è stato generalmente attribuito all’ambiente obesogeno in cui i bambini crescono, in particolare alla prevalenza di alimenti ultra-processati carichi di zuccheri e grassi che incoraggiano il consumo eccessivo di calorie e portano all’accumulo di calorie. grasso in eccesso.

Il peso calorico extra gioca indubbiamente un ruolo, ma diversi studi suggeriscono che il rischio di obesità di un bambino può essere presente fin dalla nascita, anche prima che entrino in contatto con lo stile di vita moderno. Sappiamo, ad esempio, che le donne incinte obese e/o diabetiche espongono il feto a molti disturbi metabolici come l’iperglicemia, la resistenza all’insulina o l’infiammazione cronica. Queste condizioni creano un ambiente anormale all’interno dell’utero che può portare alla riprogrammazione del metabolismo fetale e quindi rendere il bambino più vulnerabile al sovrappeso durante l’infanzia e l’adolescenza. Inoltre, gli studi dimostrano chiaramente che l’obesità materna rappresenta un importante fattore di rischio per l’obesità precoce nei bambini piccoli.1.

Influenza dei genitori

Se l’impatto dello stile di vita della madre sulla salute del nascituro non sorprende, dato che il feto è a diretto contatto con il flusso sanguigno materno, è ancora più sorprendente vedere che le abitudini alimentari del padre, prima del concepimento, possono influiscono anche sulla salute del feto. Svolge un ruolo importante nel rischio di obesità di un bambino.

Questo concetto completamente nuovo e rivoluzionario è chiaramente dimostrato dagli sorprendenti risultati di uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista natura2. Ricercatori tedeschi hanno notato che tra i bambini nati da madri magre (per escludere il contributo dell’obesità materna), il rischio di obesità infantile aumentava del 226% quando il padre era in sovrappeso e del 644% quando il padre era in sovrappeso. L’aumento del BMI nei padri è stato anche associato all’intolleranza al glucosio e alla resistenza all’insulina nei loro figli, entrambe condizioni legate allo sviluppo del diabete di tipo 2, quindi sembra chiaro che i disturbi metabolici associati al sovrappeso possano essere trasmessi da padre a padre attraverso lo sperma.

Sperma modificato

Esperimenti su modelli animali hanno dimostrato che l’alimentazione con una dieta ricca di grassi (per imitare le condizioni che portano all’aumento di peso) per due settimane prima dell’accoppiamento ha portato alla produzione di prole con intolleranza al glucosio e resistenza all’insulina. Tuttavia, quando esposti a questa dieta obesogenica un mese e mezzo prima dell’accoppiamento, seguita dal ritorno ad una dieta standard, il metabolismo dei neonati era normale, il che significa che sono questi spermatozoi maturi, immagazzinati in attesa dell’eiaculazione, ad essere influenzati dal peso extra. .

I meccanismi coinvolti sono molto complessi, ma ricordiamo solo che i ricercatori hanno identificato parti dell’RNA generato nei mitocondri come le parti principali responsabili della trasmissione dei disturbi metabolici dal padre. I mitocondri, le centrali elettriche della cellula, sono essenziali per il movimento degli spermatozoi verso l’ovulo. D’altra parte, quando esposti a calorie in eccesso, questi mitocondri vengono danneggiati e devono compensare mobilitando tutte le loro risorse per mantenere un livello di energia sufficiente per consentire agli spermatozoi di mantenere la motilità. Il surriscaldamento del metabolismo genera vari prodotti di scarto, inclusi vari pezzi di RNA, che possono poi entrare nell’ovulo durante la fecondazione da parte degli spermatozoi e interferire con alcuni geni dell’embrione che normalmente sono coinvolti nel controllo del metabolismo. In altre parole, se i bambini nati da padri in sovrappeso hanno maggiori probabilità di essere obesi fin dalla nascita, è perché il loro metabolismo è stato riprogrammato fin dall’inizio dello sviluppo embrionale mediante modificazioni biochimiche riscontrate nello sperma esposto al grasso in eccesso.

Proprio come le madri, anche i padri svolgono un ruolo essenziale nella salute del nascituro. Un punto importante dello studio è che l’effetto dannoso della dieta obesogena è reversibile; Poiché gli spermatozoi si rinnovano costantemente, è possibile ridurre i danni alle cellule riproduttive migliorando la qualità della nutrizione nei mesi precedenti la fecondazione. Un cambiamento che può sembrare banale, ma che tuttavia potrebbe avere delle ricadute straordinarie sulla salute dei bambini in futuro.

1Jaaskelainen A e col. Trasmissione intergenerazionale del sovrappeso tra gli adolescenti finlandesi e i loro genitori: uno studio di follow-up di 16 anni. Giornale internazionale dell’obesità. 2011; 35: 1289-1294.

2Tomar A. et al. Eredità epigenetica dell’RNA mitocondriale generato dalla dieta e trasmesso dagli spermatozoi. Natura 2024; 630: 720-727.