Kamala Harris intende “battere Trump” se corre…

Un ruscello di alberi di cocco

Potresti incontrarli sulle reti, Come qui. Per mostrare sostegno a Kamala Harris, molti netizen hanno pubblicato l’emoji di un albero di cocco. Un riferimento a una frase pronunciata dal vicepresidente nel maggio 2023 diventata virale. “Pensi di essere caduto da un albero di cocco? Esisti nel contesto di tutto ciò che hai affrontato e di ciò che ti ha preceduto”, ha detto, ricordandoci che non tutti gli studenti hanno le stesse possibilità di successo a seconda dell’ambiente in cui si trovano. crescono.

Il tweet del 2021 si è ritorto contro

Per dimostrare il loro sostegno a Kamala Harris, migliaia di internauti hanno scoperto un tweet risalente al gennaio 2021, all’inizio del suo mandato come vicepresidente, sul quale scriveva “Ready to serve”, lo hanno commentato ed espresso la loro ammirazione.

Harris ha appena avvisato questa domenica

Secondo quanto riferito, il vicepresidente Kamala Harris è venuto a conoscenza della decisione di Biden solo domenica. Almeno questo è quello Il New York Times, Il che afferma che la maggior parte della squadra del presidente è stata informata solo all’ultimo minuto.

Jill Biden, la moglie del presidente, ha commentato per suo conto personale il messaggio del marito. Emoji piccolo con doppio cuore Che in poche ore ha raccolto 200.000 Mi piace da parte degli internauti.

Una cerimonia di premiazione internazionale che vale la pena rivisitare

Il presidente americano ha annunciato che non si ricandiderà, ma le reazioni internazionali sono simili a quelle riscontrate alla fine del suo mandato. L’ultima è una dichiarazione del primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha elogiato la “leadership” di Joe Biden e il suo impegno per “i valori democratici, la sicurezza internazionale, la prosperità economica e l’azione per il clima per le generazioni attuali e future”.

Le quattro settimane che hanno cambiato tutto

Quali sono i passi più importanti che hanno spinto Biden a prendere questa decisione? Sito di notizie Axios Fare un fregio È molto chiaro (ma in inglese) riassumere la sequenza degli eventi – dal dibattito di fine giugno all’appello di Adam Schiff – che hanno pesato sulla bilancia. READ Live - La guerra in Ucraina: il Cremlino accusa Washington di essere dietro il presunto attacco dei droni

Una decisione inevitabile

Si parla spesso del susseguirsi degli errori del presidente americano per spiegare le pressioni che lo hanno portato a non candidarsi, ma il disagio era più profondo. Alcuni chiarimenti nell’articolo qui sotto:

Justin Trudeau considera un “vero amico”

Anche i vicini canadesi hanno una parolina per l’uomo estroverso. “Conosco il presidente Biden da anni. È un grande uomo e tutto ciò che fa è guidato dal suo amore per il suo Paese. Come presidente, è un partner dei canadesi e un vero amico”, ha scritto il primo ministro canadese Justin Trudeau su X.

I repubblicani discutono il 25° emendamento

Nancy Mace, la deputata repubblicana, ha annunciato che presenterà lunedì una risoluzione che chiede l’attivazione del 25° emendamento della Costituzione. In tal modo, fa eco ad altri funzionari eletti del Grand Old Party che hanno menzionato il testo non appena Biden ha fatto l’annuncio. Il venticinquesimo emendamento consente al Vicepresidente, con il sostegno dei membri del Gabinetto, di assumere il potere dal Presidente se il Presidente viene ritenuto inidoneo a ricoprire la carica. L’esempio più utilizzato è quello di un presidente che è caduto in coma e non è più in grado di prendere decisioni.

Joe Biden completerà il suo mandato (portavoce della Casa Bianca)

Ha aggiunto che non vede l’ora di completare il suo mandato e di ottenere risultati storici per il popolo americano. Ha detto alla CNN Andrew Bates, portavoce della Casa Bianca. Continuerà a lottare per proteggere le libertà degli americani contro i divieti generali di aborto e gli attacchi allo stato di diritto.

Non una buona notizia per Trump

Una settimana dopo il tentato omicidio del candidato repubblicano, è difficile considerare questo nuovo sviluppo come una buona notizia per i sostenitori di Trump. Valutiamo in questo articolo. READ L'Ucraina vince l'Eurovision 2022, il Belgio al 19° posto

Non esiste un vincitore chiaro in caso di duello tra Harris e Trump

La CNN ha utilizzato il calcolatore e ha calcolato la media di tutti i sondaggi precedenti che valutavano l’esito del duello tra Harris e Trump nelle elezioni presidenziali americane. Il risultato: collo e collo Senza un chiaro vincitore

Si prevede che Trump sarà il più grande candidato della storia

Con il ritiro di Joe Biden, Donald Trump è sulla buona strada per diventare il più grande candidato presidenziale nella storia degli Stati Uniti, spiega Axios+ in un grafico.

Camilla Harris lancia un appello alle donazioni

Non c’è tempo da perdere per il contendente alla nomina presidenziale democratica. Su X chiede donazioni per finanziare la sua campagna, che è il fulcro delle elezioni transatlantiche. “Se sei con me, dona ora” Lei cinguetta.

Reazioni internazionali

Molti capi di stato hanno ringraziato pubblicamente il presidente degli Stati Uniti per i suoi successi internazionali. Si può leggere qui:

Chi può sostituire Joe Biden?

Annunciando il suo ritiro, Joe Biden ha ufficialmente nominato Kamala Harris come una contendente naturale per la nomination democratica. Ma l’attuale vicepresidente di Biden sarà necessariamente il candidato scelto dai delegati democratici per sfidare Donald Trump? Emergono diversi altri contendenti.

Il primo ministro britannico Starmer “rispetta” la decisione di Joe Biden

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato su X: “Rispetto la decisione del presidente Biden. So che, come ha fatto nel corso della sua straordinaria carriera, avrà preso la sua decisione in base a ciò che crede sia meglio per il popolo americano”. Ha aggiunto. READ Wagner, un disertore, viene arrestato dalla polizia in Norvegia

“Rispetto”, dice Olaf Schulz.

“Il mio amico Joe Biden ha ottenuto molto: per il suo Paese, per l’Europa e per il mondo”, ha scritto il Cancelliere Schulz su X, aggiungendo: “La sua decisione di non ricandidarsi merita rispetto”.

Israele ringrazia Biden per il suo “costante sostegno”

“Vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti a Joe Biden per la sua amicizia e il sostegno incrollabile al popolo israeliano nel corso della sua carriera decennale. Come il primo presidente americano a visitare Israele durante la guerra […] “In quanto vero alleato del popolo ebraico, è un simbolo del legame incrollabile tra i nostri due popoli”, ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog in un messaggio su X.

Quando Donald Trump si è preso gioco della risata di Kamala Harris