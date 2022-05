Volodymyr Zelensky ha denunciato a Davos la mancanza di “unità” dei paesi occidentali

E aumentando la pressione sulla Russia, gli Stati Uniti hanno deciso, a partire da mercoledì, di porre fine a un’esenzione che consente a Mosca di pagare i propri debiti in dollari. Da parte sua, l’Unione Europea sta ancora discutendo un embargo sul petrolio russo, che richiede l’unanimità degli Stati membri. Continua con le nostre vite.

9:54: La Russia chiede la revoca delle sanzioni per evitare la crisi alimentare globale

Un alto diplomatico russo ha chiesto la revoca delle sanzioni a Mosca come condizione per evitare una crisi alimentare globale, a causa dell’ostruzione delle esportazioni di grano dell’Ucraina dall’inizio dell’offensiva del Cremlino. “La soluzione al problema alimentare richiede un approccio collettivo, inclusa in particolare la revoca delle sanzioni imposte alle esportazioni russe e alle transazioni finanziarie”, ha affermato il viceministro degli Esteri Andrei Rudenko, citando le agenzie di stampa russe.

9:33: Volodymyr Zelensky denuncia a Davos la mancanza di “unità” dei paesi occidentali

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mercoledì ha denunciato la mancanza di “unità” tra i paesi occidentali di fronte alla guerra in Ucraina. “La mia domanda è: c’è unità nella pratica (in Occidente, ndr)? Non la vedo”, si è lamentato durante un discorso video al Forum economico di Davos in Svizzera, affermando di “aver bisogno del sostegno dell’Europa”.

9:14: Volodymyr Zelensky porge le sue condoglianze ai parenti e alle famiglie delle vittime del massacro del Texas.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mercoledì ha espresso le sue condoglianze ai parenti e alle famiglie delle vittime della sparatoria nella scuola del Texas, dicendo che è “spaventoso che ci siano vittime armate in tempo di pace”. “Voglio esprimere le mie condoglianze a tutti i cari e alle famiglie dei bambini che sono stati uccisi in una terribile sparatoria in una scuola in Texas”, ha sottolineato il leader in un preambolo pronunciato durante una colazione ospitata dall’Ucraina a Davos.

8:38: il governo britannico approva la vendita del Chelsea Football Club

Il governo del Regno Unito ha assolto l’acquisizione del Chelsea Football Club, che è di proprietà dell’oligarca russo Roman Abramovich dal 2003. “Il governo ha rilasciato una licenza che autorizza la vendita del Chelsea FC. A causa delle sanzioni che abbiamo imposto a chi è associato ( Vladimir) Putin, il ministro della Cultura, dei media e dello sport ha twittato la britannica Nadine Doris su Twitter.

Martedì la Premier League ha approvato l’acquisizione del Chelsea FC da parte del gruppo guidato dall’uomo d’affari americano Todd Boehle. Il 7 maggio il consorzio ha redatto un’offerta del valore di 4,25 miliardi di sterline (4,97 miliardi di euro) per acquisire il club londinese.

Il miliardario russo Roman Abramovich ha acquistato i Blues nel 2003 per 140 milioni di sterline. Grazie ai mezzi finanziari degli oligarchi vicini al Cremlino, il Chelsea, che fino ad allora era il secondo coltello del calcio inglese, si trasformò improvvisamente in un giocatore chiave a livello nazionale ed europeo, collezionando in particolare cinque titoli di Premier League e due titoli. Periodici (2012, 2021).

6:02: Washington decide che Mosca non può più ripagare il suo debito in dollari

A partire dalle 00:01 di mercoledì (ora di Washington o 6:01 a Parigi), gli Stati Uniti hanno deciso di porre fine a un’esenzione che consente a Mosca di pagare i propri debiti in dollari, ha annunciato il Tesoro degli Stati Uniti. La decisione potrebbe causare l’insolvenza della Russia, che ha dozzine di pagamenti da pagare entro la fine dell’anno.

Anche l’Unione Europea vuole andare avanti con le sanzioni. I suoi membri stanno ancora discutendo un embargo sul petrolio russo, che richiederebbe l’unanimità degli Stati membri. Germania e Francia hanno ritenuto possibile raggiungere questo obiettivo nei prossimi giorni, ma il primo ministro ungherese Viktor Orban ha ritenuto questa possibilità “estremamente improbabile” nel prossimo futuro.

4:13: Resilienza nella regione bombardata di Donetsk







01:41

Il ministero della Difesa ucraino ha parlato di pesanti combattimenti nelle vicinanze di Bakhmut, nella regione di Donetsk, e la sua caduta darebbe ai russi il controllo di un importante crocevia dello sforzo bellico ucraino. I residenti sono riluttanti a fuggire nonostante i pericoli. È il caso di Maria, la cui cucina è stata bombardata.

2:42: La Svizzera organizzerà la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina dal 4 al 5 luglio

Il presidente svizzero Ignazio Cassis ha annunciato a Davos che il 4 e 5 luglio si terrà in Svizzera la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina per raccogliere fondi per il Paese che ha subito una massiccia distruzione dall’invasione russa.

I dettagli dei futuri partecipanti sono attualmente sconosciuti – è stato inviato un invito a circa 40 leader – ma la conferenza dovrebbe affrontare, tra l’altro, la questione dei contributi annunciati e imminenti da parte della Banca Mondiale, dell’OCSE e dell’Unione Europea, di cui dal presidente svizzero. Ha anche specificato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà, senza approfondire in alcun modo.

12:09: Volodymyr Zelensky solleva una situazione “molto difficile” nel Donbass

“La situazione nel Donbass è molto difficile”, ha ripetuto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video quotidiano. “In effetti, tutte le forze che l’esercito russo sta ancora lì ad attaccare” perché “vogliono distruggere tutto”. In effetti, Mosca concentra la sua potenza di fuoco nella regione di Luhansk, cercando in particolare di circondare la città di Severodonetsk.







02:15

“Lifeline sta diventando sempre più fragile”, i convogli di rifornimenti non passano più, identifica il nostro corrispondente speciale ucraino Gwendolyn Debono.

Con Agence France-Presse e Reuters