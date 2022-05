Guerra in Ucraina: voci sulla salute di Putin

Mentre il conflitto in Ucraina infuria, il presidente russo Vladimir Putin sta emergendo come un uomo senza alcuna intenzione di fare marcia indietro. Tuttavia, si dice che in realtà lo abbia indebolito a causa di diversi problemi di salute.

Di Lisa Ruby

Pubblicato il 06/05/2022 alle 15:10 Tempo di lettura: 2 minuti



unA volte apparendo a cavallo, a caccia oa torso nudo, il presidente russo Vladimir Putin ha sempre levigato l’immagine del duro che governa il suo paese con il pugno di ferro. Ma dietro questa facciata si nasconde un uomo fragile, in cattive condizioni di salute. In uno spettacolo andato in onda il 29 aprile, c nell’aria È interessata a quelli che definisce “i segreti meglio custoditi della Russia”: la salute del presidente.







Le voci si gonfiano

Circolano molte informazioni su di lui. Cancro o forse morbo di Parkinson? I video in cui Putin appare in rovina sollevano sospetti. Ma secondo David Satter, giornalista specializzato in Russia: “È impossibile sapere la verità. Si può anche immaginare che queste voci provengano dal Cremlino. Sarebbe una disinformazione volta a far sembrare Putin pazzo e quindi pericoloso”.

Queste voci scorreranno anche nei circoli più alti del potere americano. Anche Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha dichiarato: “Ho parlato con molti capi di stato che hanno incontrato Putin, che vedono chiaramente il male in cui si trova. Alcuni dicono che ha il cancro, altri dicono che il suo cervello è offuscato a causa del virus Corona”.

Testa paranoica?

Secondo il media investigativo russo Proekt, Vladimir Putin è malato e avrebbe dovuto essere lontano dal potere cinque volte. Sarà “circondato” da medici, in particolare oncologi e specialisti della tiroide.

covid non aveva organizzato nulla, e i rumori del corridoio suggerivano che sarebbe stato necessario isolarsi in una quarantena di due settimane prima di incontrarlo.