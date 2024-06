Israele bombarda la Striscia di Gaza mentre il massimo ufficiale del gabinetto di guerra israeliano minaccia di dimettersi

Nelle prime ore di sabato, testimoni oculari e gli equipaggi dell’AFP hanno riferito di raid in vari settori della Striscia di Gaza, compreso il centro di questa piccola area che è stata testimone di violenti attacchi negli ultimi giorni.

Sabato Israele ha bombardato la Striscia di Gaza, mentre un membro di spicco del governo bellico israeliano, Benny Gantz, ha minacciato di dimettersi dal governo di Benjamin Netanyahu a causa del mancato accordo su un “piano d’azione” per il dopoguerra nei territori palestinesi.

Ma Hamas ha accusato l’esercito israeliano venerdì e sabato sera di aver fornito “false informazioni”, sostenendo che tre persone presentate da Israele come “morte” erano ancora “vive” e che almeno due persone erano state uccise altrove.

Uno di questi raid, giovedì, in una scuola affiliata all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), ha provocato l’uccisione di 37 persone, secondo un ospedale locale. Anche l’esercito israeliano ha rivendicato la responsabilità di questo raid, che secondo lui aveva preso di mira una “base di Hamas”, e venerdì ha affermato di aver ucciso “17 terroristi” lì.

Il conflitto, che sta entrando nel suo nono mese, ha provocato decine di migliaia di morti, distrutto gran parte della Striscia di Gaza e la maggior parte dei suoi 2,4 milioni di abitanti sono stati sradicati e corrono il rischio di carestia.

Le dimissioni di Gantz?

Appena una settimana dopo la nuova tabella di marcia annunciata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, gli sforzi diplomatici per raggiungere un cessate il fuoco sembrano essere in fase di stallo nonostante le discussioni di questa settimana a Doha, in Qatar.

In questo contesto, la prossima settimana il segretario di Stato americano Anthony Blinken visiterà Israele, Egitto, Qatar e Giordania, ha annunciato Washington.