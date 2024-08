iPhone 16 porterà un sacco di novità: facciamo il punto

L’inizio dell’anno scolastico e il mese di settembre sono sinonimo di rientro a scuola per genitori e figli, ma segna anche l’imminente arrivo dei nuovi iPhone. In che salsa mangeremo?

L’attesa è lunga dall’uscita dell’iPhone 15, ma sta gradualmente giungendo al termine. Tra poco meno di un mese, Apple dovrebbe sollevare il velo sui suoi nuovi smartphone di punta, fornendo le risposte a una conferenza WWDC ricca di novità per iOS 18. Secondo tutte le indiscrezioni, l’iPhone 16 dovrebbe essere il dispositivo perfetto per supportare la nuova AI di Apple .

Ma a parte questa importante novità, in cosa differirà l’iPhone 16 dal suo predecessore? L’iPhone 15 è stato un successo sotto molti aspetti, apportando importanti novità rispetto all’iPhone 14, ma nulla indica al momento che sarà così anche con l’iPhone 16. Non importa, diamo un’occhiata, modello per modello, a quali nuove funzionalità sono previste.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus: una raccolta di immagini che ricordano quelle dell’iPhone

Una delle prime cose che distinguerà l’iPhone 16 dal suo predecessore è il design del retro. Fino ad oggi, gli iPhone tradizionali erano molto vicini ai modelli Pro, con un blocco immagine altrettanto quadrato. Apple vuole differenziare ulteriormente tra il segmento di fascia alta e quello di fascia media, per quanto riguarda quest’ultimo, Sensore di immagine a forma di pillolacome possiamo trovare su iPhone Video sullo spazio sull’iPhone 16s standard, una funzione precedentemente riservata agli iPhone Pro.

Se non ci aspettiamo alcun cambiamento in termini di fotografia, con gli stessi sensori dell’iPhone 15, in termini di potenza del dispositivo Apple farà tutto il possibile. In effetti, dovrebbe arrivare l’iPhone 16 base Chip A18progettato sulla base dell’intelligenza di Apple. Ci aspettiamo anche di passare a 8 Vai alla RAM E il motore neurale più avanzato di Apple per l’intelligenza artificiale.

Torniamo al design, visto che Apple sta pensando di importare il nuovo Pulsante di azione iPhone 15 Pro su tutti i suoi iPhone per il 2024 e per attaccare un nuovo telefono Pulsante Cattura Per rendere più semplice scattare foto.

Su iPhone 16, batteria Sarà ancora più significativo rispetto allo scorso anno, perché si passerà dalla batteria da 3.349 mAh dell’iPhone 15 ad una batteria da 3.561mAh. D’altra parte, l’iPhone 16 Plus avrà una batteria meno efficiente rispetto a un anno fa: 4.006mAh (iPhone 16 Plus) contro 4.383 mAh (iPhone 15 Plus). Ciò potrebbe essere dovuto ad una migliore gestione energetica e al chip A18 che consuma meno energia.

Infine, in termini di colori, Apple passerà da cinque a sei colori iPhone 16 violaChe si aggiungeranno al nero, blu, rosa, verde e giallo di iPhone 15.

iPhone 16 Pro: chip AI A18 Pro

Non aspettarti alcuna modifica al design qui. Apple ricomincerà con le stesse regole stabilite qualche anno fa, ma apporterà alcune piccole modifiche qua e là. Il primo, e forse il più importante, è passare ad A Pannello OLED da 6,3 polliciRispetto ai 6,1 pollici precedenti. Buon aumento delle dimensioni, offrendo maggiore comodità di utilizzo ai clienti. Anche il materiale utilizzato nel corpo dell’iPhone, il titanio, ne trarrà beneficio Nuovo processo di produzione Migliorarne la resistenza.

Anche Apple utilizzerà questo processo Struttura di riduzione dei confini Per ridurre ulteriormente la dimensione dei bordi dello schermo e consentire (finalmente?) la navigazione al loro interno Entro 1,2 mm. Ci sarà anche un aumento della luminosità dello schermo in lavorazione, con lo schermo in grado di raggiungere Picco 2600 nit. Arriverà anche il pulsante di acquisizione menzionato in precedenza.

Per quanto riguarda la batteria, l’iPhone 16 Pro dovrebbe consentire una maggiore autonomia, resa possibile da un chip migliorato, ma anche da una batteria più grande data la maggiore dimensione del dispositivo. Questa batteria più grande si ricaricherà finalmente più velocemente grazie all’arrivo degli adattatori di alimentazione da 40 W e all’introduzione della ricarica wireless da 20 W.

In termini di potenza, l’iPhone 16 Pro sarà dotato di un nuovo A18 Pro, molto più potente del suo predecessore e più personalizzato per l’intelligenza artificiale di Apple, che funzionerà localmente e richiederà calcoli di potenza molto elevata. Verrà incluso un nuovo modem 5G, fornito da Qualcomm, che soddisfa gli standard “5G Avanzato” Offre una velocità Internet molto più elevata. Sarà riservato ai modelli Pro.

Infine, l’iPhone 16 Pro erediterà la capacità dell’iPhone 15 Pro Max di scattare foto utilizzando lo zoom ottico 5x. Sarà inoltre dotato dell’ultima generazione di sensori Sony, che migliorano l’acquisizione di foto in condizioni di scarsa illuminazione, nonché di un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel. Oltretutto odioso Abbagliamento delle lentiQuesto alone che appare quando scatti una foto sotto il sole sarà ridotto grazie al rivestimento Deposizione di strati atomici Sensori.

In termini di colori, l’iPhone 16 Pro Titanium Blue lascerà il posto all’iPhone 16 Pro Titanium Pink per il pubblico femminile.

iPhone 16 Pro Max: la batteria più grande mai vista su un iPhone

Lo faremo semplice: l’iPhone 16 Pro Max dovrebbe beneficiare degli stessi miglioramenti dell’iPhone 16 Pro. Nuovo processore, cornici più sottili, pulsante di acquisizione. La differenziazione tra i due dispositivi dovrebbe essere meno chiara rispetto a quella tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Come l’iPhone 16 Pro, il Pro Max aumenterà di dimensioni da 6,7 ​​pollici a 6,9 pollici. Adesso sfiora i 7 pollici di diagonale, una soglia che Apple non sembra voler oltrepassare. Anche lo schermo sarà più luminoso.

Al momento è difficile dire se l’iPhone 16 Pro Max beneficerà di uno zoom ottico più efficiente rispetto all’iPhone 15 Pro Max e se i sensori di immagine saranno più avanzati di quelli dell’iPhone 16 Pro. D’altra parte, se c’è un punto che lo differenzia dal fratello minore, è proprio la batteria. L’iPhone 16 Pro Max dovrebbe avere la batteria più grande mai vista su un iPhone, che si avvicina ai 5.000 mAh. Raggiungeremo così una batteria con una capacità di 4676 mAh, rispetto ai 4422 mAh dell’anno scorso.

E i prezzi?

L’anno scorso Apple sorprese tutti annunciando che i nuovi iPhone 15s sarebbero stati venduti ad un prezzo inferiore rispetto all’iPhone 14s, mentre tutte le voci dichiaravano il contrario. Speculare sui prezzi dei nuovi iPhone 16 è quindi una scommessa audace, e sarebbe saggio attendere l’annuncio ufficiale di Apple.

Quello che è certo è che gli scenari possibili sono due: o Apple decide di assorbire l’aumento dei costi di produzione e di non scaricarlo sui clienti (come l’anno scorso), oppure non avrà altre opzioni per trasferire questo aumento sui costi di acquisto del cliente. processo. fattura.

