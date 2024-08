Intervista, campo, dibattito: Kamala Harris vuole andare avanti

È lì che giovedì darà la sua prima intervista importante come candidata, sulla CNN, con il suo compagno di corsa, il governatore del Minnesota Tim Walz.

La CNN ha detto che l’intervista con la giornalista Dana Bash sarà trasmessa alle 21:00 ora locale (01:00 GMT di venerdì).

La 59enne democratica, che conserva il ricordo di un’intervista fallita all’inizio del suo mandato sul tema dell’immigrazione, ha dovuto affrontare crescenti pressioni per rispondere alle più grandi domande dei media statunitensi.

Finora si è accontentata di brevissimi scambi con i giornalisti dopo i suoi viaggi o di incontri con personaggi influenti.

L’intervista della CNN, che sarà seguita il 10 settembre da un attesissimo dibattito con l’ex presidente Donald Trump sulla ABC, conferma che questa straordinaria campagna presidenziale sta entrando in una nuova fase.

Gara serrata

Kamala Harris, entrata in corsa dopo il ritiro a sorpresa del presidente Joe Biden il 21 luglio, da allora ha guadagnato un certo slancio nei sondaggi ed è appena uscita davvero vittoriosa dalla convenzione di nomina democratica di Chicago.

Ma la corsa resta molto serrata ed entrambi i candidati stanno ora concentrando i loro sforzi sui famosi “swing states”.

Donald Trump, che lunedì era nel Michigan, giovedì sarà in Wisconsin, poi venerdì in Pennsylvania.

Il candidato repubblicano, 78 anni, se non trarrà vantaggio dall’impatto improvviso che ha accompagnato l’ingresso in corsa del suo concorrente, potrà contare su una base molto stabile, e ancor più entusiasta, visto che è stato oggetto di un attentato lo scorso luglio 13 ultimo. .

Le numerose azioni legali contro di lui non cambiano nulla, anzi mobilitano sempre più “sostenitori di Trump” convinti che il loro candidato sia vittima, come ha ripetuto martedì, di una “caccia alle streghe” orchestrata ai massimi livelli.

La sua sfida è conquistare voti al di là di questo già meritato collegio elettorale, tra gli elettori indipendenti e indecisi.

Il 2 settembre, che negli Stati Uniti cade il Labor Day, Kamala Harris si recherà nel Michigan, poi in Pennsylvania, per prendere di mira gli elettori lavoratori e popolari.

Sondaggi d’opinione

Per i democratici, si tratta di “trasformare lo slancio della convention in azione”, come ha riassunto domenica il capo della campagna Jen O’Malley Dillon in un comunicato stampa, lodando in particolare una massiccia operazione di raccolta fondi da 540 milioni di dollari in totale. Tra un mese.

FiveThirtyEight, che aggrega numerosi sondaggi, attribuisce alla vicepresidente un vantaggio di 3,5 punti sulla sua rivale di 78 anni.

Ciò non garantisce in alcun modo che otterrà la maggioranza dei voti degli elettori, in un Paese in cui il presidente non è eletto a suffragio universale diretto.

Il miliardario repubblicano attacca spesso la personalità della sua rivale – che viene descritta come “molto poco intelligente” e descritta come una banderuola politica – o il suo programma, che viene descritto come “comunista”.

Donald Trump ha detto durante un’intervista trasmessa martedì con l’ex star televisiva americana Dr. Phil: “Fino a cinque settimane fa (…) era considerata uno sfortunato vicepresidente, oggetto di scherno e ridicolo”.

L’ex presidente cerca anche di presentare Kamala Harris come l’erede dell’impopolarissimo Joe Biden, legato a tutte le sue decisioni. Lunedì lo ha quindi criticato definendolo un “elemento chiave nel disastroso ritiro” delle forze statunitensi dall’Afghanistan nell’estate del 2021.